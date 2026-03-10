Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Công an thực nghiệm điều tra vụ tự đập vỡ xương để trục lợi bảo hiểm

Tuyến Phan
Tuyến Phan
10/03/2026 17:00 GMT+7

Công an tỉnh Phú Thọ thực nghiệm điều tra vụ án tự đập vỡ xương để trục lợi bảo hiểm, do một cựu cán bộ y tế cầm đầu.

Ngày 10.3, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra vừa tổ chức thực nghiệm điều tra vụ án trục lợi bảo hiểm xảy ra trên địa bàn H.Cẩm Khê cũ.

Đây là vụ án có tính chất phức tạp, với thủ đoạn tinh vi bằng việc tự gây thương tích để làm giả hồ sơ tai nạn nhằm chiếm đoạt tiền bảo hiểm.

Công an thực nghiệm điều tra vụ tự đập vỡ xương để trục lợi bảo hiểm - Ảnh 1.

Công an tỉnh Phú Thọ thực nghiệm điều tra vụ án trục lợi bảo hiểm bằng thủ đoạn tự gây thương tích

ẢNH: C.A

Các bị can đã bị khởi tố gồm: Tạ Minh Châu (30 tuổi), cựu cán bộ Khoa xét nghiệm và Nguyễn Anh Dũng (30 tuổi), cựu cán bộ Khoa Chẩn đoán hình ảnh, cùng thuộc Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê; Hoàng Văn Trường (30 tuổi), Hoàng Thị Hồng Điệp (43 tuổi), Hoàng Văn Thắng (36 tuổi), Hà Thành Đạt (30 tuổi), Nguyễn Thị Hoài Thu (36 tuổi), cùng trú tại H.Cẩm Khê; và Hoàng Thị Linh (24 tuổi), trú tại tỉnh Lào Cai.

Công an thực nghiệm điều tra vụ tự đập vỡ xương để trục lợi bảo hiểm

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, Tạ Minh Châu chuẩn bị các dụng cụ y tế, thuốc gây mê và công cụ gây thương tích như búa đinh.

Sau khi các đối tượng khác đứng tên mua bảo hiểm, Châu hướng dẫn họ đến các địa điểm vắng vẻ như khu vực hồ câu tại xóm Cánh, xã Cẩm Khê hoặc nhà riêng để thực hiện hành vi.

Tại đây, Châu tiến hành tiêm thuốc mê vào tĩnh mạch của các đối tượng, sau đó dùng búa tác động trực tiếp vào các vùng xương chậu, xương đùi để tạo tổn thương nghiêm trọng.

Công an thực nghiệm điều tra vụ tự đập vỡ xương để trục lợi bảo hiểm - Ảnh 2.

Quá trình thực nghiệm được ghi hình, lập biên bản đầy đủ để phục vụ công tác điều tra

ẢNH: C.A

Gây thương tích thành công, các đối tượng dàn dựng hiện trường giả như bị điện giật, trượt ngã khi đi suối... rồi đến các cơ sở y tế để thăm khám, điều trị.

Dựa trên hồ sơ bệnh án này, các đối tượng đã làm thủ tục yêu cầu các công ty bảo hiểm chi trả tiền bồi thường tai nạn nhằm trục lợi bất chính.

Công an tỉnh Phú Thọ cho hay, tại buổi thực nghiệm điều tra, các đối tượng đã diễn lại toàn bộ hành vi phạm tội, phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra và các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được.

Quá trình thực nghiệm được ghi hình, lập biên bản đầy đủ để phục vụ công tác củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Trục lợi bảo hiểm: Cái giá của lòng tham

Trục lợi bảo hiểm: Cái giá của lòng tham

Vụ việc người phụ nữ giả chết để nhận gần 1,3 tỉ đồng tiền bảo hiểm nhân thọ ở Thanh Hóa đã vén màn một thực tế đáng báo động, đó là vấn nạn trục lợi bảo hiểm đang gia tăng với những thủ đoạn ngày càng tinh vi và táo tợn.

Khám phá thêm chủ đề

trục lợi bảo hiểm Phú Thọ tự đập vỡ xương
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
