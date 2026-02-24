Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Phú Thọ đề xuất xây cầu Sông Lô mới hơn 1.000 tỉ, 'tầm nhìn hàng trăm năm'

Tuyến Phan
Tuyến Phan
24/02/2026 17:20 GMT+7

Tỉnh Phú Thọ đề xuất xây dựng cầu Sông Lô mới với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1.000 tỉ đồng từ ngân sách, tầm nhìn dài hạn hàng trăm năm.

Ngày 24.2, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông chủ trì hội nghị giao ban giữa chủ tịch và các phó chủ tịch UBND tỉnh.

Phú Thọ đề xuất xây cầu Sông Lô mới hơn 1.000 tỉ, 'tầm nhìn trăm năm'- Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chủ trì hội nghị

ẢNH: PHÚ THỌ

Hội nghị đã nghe phương án đầu tư xây dựng cầu Sông Lô mới, thuộc địa bàn xã Đoan Hùng. Dự án nhằm góp phần khắc phục sự cố cầu Sông Lô bị hư hỏng nghiêm trọng, qua đó phục vụ nhu cầu giao thông vận tải của nhân dân.

Thông tin tại hội nghị cho hay, Thủ tướng đã triệu tập cuộc họp, đồng ý về nguyên tắc với kiến nghị của UBND tỉnh Phú Thọ về việc triển khai xây dựng cầu Sông Lô mới "có tầm nhìn dài hạn hàng trăm năm", theo quy hoạch điều chỉnh kết nối với các tuyến giao thông huyết mạch ở khu vực vào Hà Nội.

Sở Xây dựng tỉnh này đề xuất cầu mới sẽ được xây trên đường trục chính qua cụm công nghiệp Sóc Đăng, cách cầu cũ hiện tại về phía hạ lưu khoảng 2,4 km, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1.000 tỉ đồng từ ngân sách, phấn đấu hoàn thành trong vòng 1 năm kể từ 1.3.2026.

Phú Thọ đề xuất xây cầu Sông Lô mới hơn 1.000 tỉ, 'tầm nhìn trăm năm'- Ảnh 2.

Cầu Sông Lô cũ được phát hiện có nhiều hư hỏng nghiêm trọng

ẢNH: C.A

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông khẳng định, việc xây dựng cầu Sông Lô mới là rất cần thiết. Bày tỏ sự thống nhất phương án đề xuất của Sở Xây dựng, ông đề nghị các sở, ngành, cơ quan chuyên môn bổ sung đánh giá lưu lượng giao thông ở thời điểm hiện tại, lưu lượng giao thông bình quân và sự phát triển trong thời gian tới.

Đồng thời, nghiên cứu, tính toán nguồn vốn thực hiện; hoàn thiện các thủ tục pháp lý đảm bảo chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật và bám sát chỉ đạo của Thủ tướng.

Cầu Sông Lô cũ thuộc địa bàn xã Đoan Hùng, hoàn thành đưa vào sử dụng từ năm 2015. Sau mùa mưa bão năm 2024, cầu phát sinh một số hư hỏng.

Thông tin phản ánh cho thấy trụ T3 phần đất nền bị xói mòn tạo ra một hốc lớn cao khoảng 2 m; một số móng cọc lộ ra cốt thép rỉ sét, mất hoàn toàn lớp bê tông bảo vệ…

Cuối tháng 10.2025, Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra thực tế hiện trường cầu Sông Lô. UBND tỉnh cũng tổ chức kiểm tra hiện trường, mời các đơn vị tư vấn, chuyên gia, nhà khoa học để nghiên cứu, đưa ra giải pháp khắc phục.

Song song với quá trình này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng để điều tra, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Hôm 15.2 vừa qua, lực lượng quân đội đã lắp đặt cầu phao Đoan Hùng để phục vụ nhu cầu đi lại cho người dân trong thời gian chờ khắc phục cầu Sông Lô bị hư hỏng.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020
