Công an tỉnh An Giang bắt người lừa hơn 1 tỉ đồng để đầu tư tiền ảo

Tối 16.11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Dương Hữu Tài (32 tuổi, nơi ngụ P.Rạch Giá, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an tỉnh An Giang quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Dương Hữu Tài để điều tra xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản ẢNH: CTV

Theo điều tra, trước đó Công an tỉnh An Giang tiếp nhận đơn tố giác của công dân về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Dương Hữu Tài. Qua xác minh, xác định trong thời gian làm nhân viên Công ty Trường Phát, Tài được giao nhiệm vụ tư vấn, trao đổi với khách hàng có nhu cầu mua nhà tại dự án khu dân cư Trường Phát An Minh. Tuy nhiên, do cần tiền tiêu xài cá nhân và đầu tư tiền ảo trên mạng, Tài đã lợi dụng sự tin tưởng của khách hàng, đưa ra thông tin gian dối nhằm yêu cầu người mua chuyển tiền trực tiếp cho mình hoặc vào tài khoản của người thân, rồi chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng.

Với số tiền chiếm đoạt được, Tài tiêu xài cá nhân và dùng để đầu tư tiền ảo nhưng bị thua lỗ. Tại cơ quan công an, Tài đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện vụ án được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.

Để phục vụ công tác điều tra, công an đề nghị những cá nhân bị Dương Hữu Tài chiếm đoạt tài sản nhưng chưa trình báo, khẩn trương liên hệ Công an tỉnh An Giang (số 34, đường Lâm Quang Ky, phường Rạch Giá) để cung cấp thông tin, tài liệu liên quan và được giải quyết theo quy định của pháp luật.