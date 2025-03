Công an tỉnh Đắk Lắk giảm 15 đầu mối cấp huyện, tiếp nhận 5 nhiệm vụ mới

Ngày 1.3, tại TP.Buôn Ma Thuột, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ ký kết nhận bàn giao 5 chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước từ các sở, ngành và ra mắt tổ chức bộ máy mới của đơn vị. Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, chủ trì buổi lễ.

Đến dự lễ có ông Nguyễn Đình Trung, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; đại diện các sở, ngành liên quan...

Tại buổi lễ, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk ký kết tiếp nhận thêm 5 chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước. Cụ thể: quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng từ Sở TT-TT; quản lý nhà nước và thực hiện bảo đảm an ninh hàng không từ Cảng hàng không Buôn Ma Thuột; quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy từ Sở LĐ-TB-XH; quản lý nhà nước về sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ từ Sở GTVT; quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp phiếu lý lịch tư pháp từ Sở Tư pháp.

Lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk trao quyết định phân công công tác cho lãnh đạo các đơn vị trực thuộc. ẢNH: T.C.

Công an tỉnh Đắk Lắk cũng công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc giải thể Công an huyện, thị xã, thành phố và sắp xếp tổ chức, bộ máy của Công an tỉnh.

Từ ngày 1.3.2025, Công an tỉnh Đắk Lắk được sắp xếp, tinh gọn từ 3 cấp thành 2 cấp (Công an cấp tỉnh và Công an cấp xã; không tổ chức Công an cấp huyện), có 27 đơn vị chức năng trực thuộc; giảm 15 đầu mối Công an cấp huyện, 138 đầu mối cấp đội. Có 152 cán bộ lãnh đạo cấp phòng, lãnh đạo Công an cấp huyện, chỉ huy cấp đội xin nghỉ công tác, hưởng chế độ hưu trí trước hạn tuổi; xin giữ chức vụ thấp hơn hoặc thôi giữ chức vụ.

Cũng tại buổi lễ, thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, trao quyết định phân công công tác cho lãnh đạo 27 đơn vị cấp phòng và 180 đơn vị Công an cấp xã.

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, sau khi tổ chức, sắp xếp bộ máy mới, Công an tỉnh đã giải quyết triệt để vấn đề chồng chéo trong công tác quản lý nhà nước giữa Công an tỉnh và các sở, ngành; giảm bớt cấp trung gian, các tầng nấc trong chỉ đạo, điều hành; tạo sự thông suốt, trực tiếp từ cơ quan ra chủ trương, quyết định đến đơn vị thực hiện, tăng hiệu quả trong tổ chức phục vụ nhân dân, doanh nghiệp và triển khai các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở.