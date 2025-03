Công an tỉnh Hậu Giang làm việc với người đăng tin bắt cóc sai sự thật

Ngày 4.3, tin từ Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Hậu Giang, vừa làm việc với chủ tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin xe tải bắt cóc sai sự thật.

Chủ tài khoản mạng xã hội viết cam kết không tái phạm sau khi đăng tải thông tin bắt cóc sai sự thật ẢNH: CÔNG AN TỈNH HẬU GIANG

Theo đó, ngày 17.2, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Hậu Giang, phát hiện 1 tài khoản mạng xã hội Facebook có đăng hình ảnh xe tải đang chạy trên đường có chữ "xe bắt cóc", kèm theo tiêu đề "những chiếc xe đi dễ mà khó về". Qua xác minh, đơn vị xác định xe tải trên thuộc một công ty dược phẩm ở Hậu Giang và công ty này cũng đề nghị cơ quan công an vào cuộc làm rõ vụ việc.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Hậu Giang tìm được chủ tài khoản Facebook đã đăng tải thông tin trên và mời làm việc. Bước đầu người phụ nữ khai nhận do thấy trên mạng xã hội có đăng một video clip nói về xe tải bắt cóc nên chụp ảnh lại rồi đăng tải trên trang cá nhân mà không kiểm chứng. Người này thừa nhận hành vi sai trái, tự gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm.

Công an tỉnh Hậu Giang khuyến cáo người dân khi sử dụng mạng xã hội cần nâng cao ý thức, không đăng tải, chia sẻ các video, hình ảnh có thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của cá nhân, tổ chức và hoang mang dư luận.