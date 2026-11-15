Công an tỉnh Khánh Hòa bắt kẻ hiếp dâm phụ nữ lớn tuổi

Ngày 15.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt đối với Nguyễn Anh Long (39 tuổi, ngụ phường Ba Ngòi) để điều tra về hành vi hiếp dâm.



Bị can Nguyễn Anh Long (áo xanh dương) có hành vi hiếp dâm bị bắt tạm giam ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo điều tra ban đầu, ngày 1.10.2026, Long có hành vi hiếp dâm một phụ nữ lớn tuổi, gặp khó khăn trong vận động tại phường Ba Ngòi. Công an tỉnh Khánh Hòa nhận tin báo, vào cuộc điều tra, đến nay ban hành quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với nghi phạm này.

Qua xác minh, bị can Long có 3 tiền án, gồm tội cướp tài sản và hiếp dâm năm 2005; tội trộm cắp tài sản năm 2009; tội hiếp dâm năm 2017. Trước khi bị bắt, Long không có nghề nghiệp ổn định và nơi cư trú rõ ràng.

Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.