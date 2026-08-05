Công an TP.HCM bắt ca sĩ Phương Diễm Huyền và Giám đốc truyền thông Unicorn Việt Nam

Ngày 5.8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an TP.HCM cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ca sĩ Phương Diễm Huyền (tên thật Nguyễn Thị Hiền, ca sĩ tự do, chủ kênh YouTube "Phương Diễm Huyền") và Nguyễn Thành Hiệp (Giám đốc Công ty TNHH truyền thông và giải trí Unicorn Việt Nam) để điều tra về hành vi "xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan".

Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam ca sĩ Phương Diễm Huyền ẢNH: CACC

Theo điều tra từ cơ quan công an, Nguyễn Thị Hiền hợp tác với Công ty BH Media quản lý kênh YouTube "Phương Diễm Huyền". Kênh này có quy mô lớn với hàng trăm nghìn người theo dõi, chuyên đăng tải các video clip nhạc bolero, trữ tình.

Trong một thời gian dài, nữ ca sĩ Phương Diễm Huyền đã tự ý sử dụng, đăng tải nhiều tác phẩm âm nhạc lên kênh YouTube cá nhân mà không xin phép, không trả tiền bản quyền cho các tác giả. Đáng chú ý, nhiều video đã đạt hàng triệu lượt xem.

Hành vi xâm phạm bản quyền nghiêm trọng này đã gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng cho các tác giả, đồng thời giúp bị can thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng từ nền tảng mạng xã hội.

Công an xác định bị can Nguyễn Thành Hiệp là người quản lý, vận hành kênh YouTube "liveshowunicorn2988" (cũng hợp tác với Công ty BH Media). Kênh này sở hữu gần 1.000 video và thu hút hàng trăm triệu lượt xem.

Bị can Nguyễn Thành Hiệp ẢNH: CACC

Từ năm 2021 đến nay, Nguyễn Thành Hiệp đã đăng tải trái phép hàng trăm tác phẩm âm nhạc của nhiều tác giả thuộc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) mà không trả phí bản quyền (trong đó có hơn 200 video vi phạm). Việc này gây thiệt hại hơn 100 triệu đồng tiền bản quyền, giúp Hiệp bỏ túi hàng trăm triệu đồng từ doanh thu quảng cáo.

Việc khởi tố 2 bị can trên là chiến công tiếp nối đợt cao điểm đấu tranh, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên không gian mạng của Công an TP.HCM, thể hiện tinh thần kiên quyết, "không có vùng cấm" trong việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các tác giả và doanh nghiệp.