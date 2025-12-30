Công an TP.HCM bắt chủ Công ty TNHH Mua bán nợ Lê Phong Gia Lai

Ngày 30.12, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam thêm 15 bị can liên quan đến các băng nhóm cưỡng đoạt tài sản. Đây là kết quả từ việc mở rộng điều tra các tổ chức tội phạm núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ, bảo vệ để hoạt động đòi nợ thuê đầy manh động.

Chủ Công ty TNHH Mua bán nợ Lê Phong Gia Lai là Lê Tuấn Phong và đồng bọn bị bắt ẢNH: CTV

Theo điều tra từ Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM, sau khi triệt phá băng nhóm núp bóng Công ty mua bán nợ Đất Bắc, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện một loạt doanh nghiệp khác có hành vi tương tự. Nổi lên trong số đó là Công ty TNHH Mua bán nợ Lê Phong Gia Lai (do Lê Tuấn Phong, tức Phong "Lê" cầm đầu) và Công ty TNHH Mua bán nợ Hoàng Phát (do Đỗ Văn Hoàng điều hành).

Thủ đoạn chung của các đối tượng là thành lập doanh nghiệp, sau đó ký kết các "hợp đồng mua bán nợ" giả cách với chủ nợ. Thực chất, đây là bình phong để che giấu hoạt động đòi nợ thuê nhằm né tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng.

Mức phí "dịch vụ" mà các băng nhóm này thu lợi rất cao, dao động từ 20% - 50% tổng số tiền đòi được.

Khoe hình xăm, mặc đồng phục để uy hiếp con nợ

Đi sâu vào hoạt động của băng nhóm Phong "Lê", Cơ quan Cảnh sát điều tra làm rõ: Phong trang bị đồng phục riêng cho nhân viên (áo thun đen in dòng chữ "Lê Phong Gia Lai - Mua bán nợ").

Mỗi khi ra quân, Phong chỉ đạo từ 5 - 6 đối tượng xăm trổ, mặc đồng phục kéo đến nhà hoặc nơi làm việc của người vay nợ. Tại đây, nhóm này tụ tập đông người, cố tình để lộ hình xăm, dùng lời lẽ đe dọa, gây áp lực tâm lý cực độ khiến nạn nhân hoảng sợ, buộc phải giao tiền. Chỉ riêng băng nhóm của Phong "Lê", công an bước đầu làm rõ 2 vụ cưỡng đoạt với số tiền lên đến hơn 2,6 tỉ đồng.

Tương tự, tại Công ty TNHH Mua bán nợ Hoàng Phát, Đỗ Văn Hoàng cũng phân công nhiệm vụ bài bản cho đàn em: Người chỉ đạo, người gây áp lực, người quay video và người cảnh giới. Nếu bị lực lượng chức năng kiểm tra, các đối tượng lập tức xuất trình hợp đồng mua bán nợ để đối phó.

Không chỉ dừng lại ở các công ty có pháp nhân, cơ quan công an còn triệt xóa nhóm của Nguyễn Trung Đức (Giám đốc Công ty cơ khí Lê Khánh). Từ tháng 4.2025, Đức quy tụ nhiều đối tượng bất hảo để đi đòi nợ thuê cho các khoản nợ "khó đòi".

Chỉ riêng băng nhóm của Phong "Lê", công an đã làm rõ 2 vụ cưỡng đoạt hơn 2,6 tỉ đồng ẢNH: CTV

Đáng chú ý, các nhóm này có sự móc nối chặt chẽ với nhau. Cụ thể, Công ty TNHH Mua bán nợ Lê Phong Gia Lai đóng vai trò "môi giới" đơn hàng cho các công ty bảo vệ, vệ sĩ khác cùng tham gia đòi nợ. Hoạt động của chúng diễn ra xuyên suốt tại TP.HCM và Đồng Nai.

Thậm chí, một số đối tượng sau khi bị xử lý tại TP.HCM vẫn liều lĩnh di chuyển sang các địa phương khác để tiếp tục "hành nghề".

Căn cứ tài liệu thu thập được, trong các ngày 18 và 29.12.2025, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với 14 bị can về tội "cưỡng đoạt tài sản" và 1 bị can về tội "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".