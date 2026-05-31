Công an TP.HCM bắt 'siêu trộm' chuyên đột nhập nhà trọ công nhân

Ngày 31.5, Công an xã Phước Hòa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Chí Thiện (30 tuổi, quê Cần Thơ) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, ngày 17.4, Công an xã Phước Hòa tiếp nhận tin báo của ông N.H.C (47 tuổi, ở trọ tại ấp Bố Lá, xã Phước Hòa) về việc bị kẻ gian đột nhập lấy trộm điện thoại di động.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Phước Hòa tổ chức xác minh, truy xét. Đến ngày 18.4, lực lượng chức năng xác định Trần Chí Thiện là nghi phạm gây ra vụ trộm. Thời điểm này, Thiện mới chuyển đến thuê trọ trên địa bàn xã Phước Hòa được khoảng 5 ngày.

Làm việc với cơ quan công an, Thiện khai do thiếu tiền tiêu xài nên thường xuyên đến các khu nhà trọ đông công nhân, lợi dụng sơ hở của người dân để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Khám xét nơi ở của Thiện, công an thu giữ 8 điện thoại di động các loại và một xe máy Exciter biển số 51F4-6984. Qua xác minh, chiếc xe máy là tang vật trong một vụ trộm xảy ra tại nhà trọ trên địa bàn phường Chánh Phú Hòa, TP.HCM.

Mở rộng điều tra từ lời khai của nghi phạm, Công an xã Phước Hòa làm rõ Thiện còn liên quan 10 vụ trộm cắp điện thoại khác xảy ra tại các khu nhà trọ trên địa bàn và các khu vực lân cận.

Vụ việc đang được Công an TP.HCM tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.