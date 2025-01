Công an TP.HCM cảnh báo lừa đảo người Việt sang Campuchia làm việc

Ngày 13.1, Công an TP.HCM đưa ra cảnh báo các loại tội phạm lừa đảo người Việt Nam sang Campuchia làm việc với chiêu bài việc nhẹ lương cao.

Theo thống kê của Sở Ngoại vụ TP.HCM, tính đến hết tháng 11.2024 đã tiếp nhận 199 đơn đề nghị hỗ trợ giải cứu công dân Việt Nam ở nước ngoài của các cơ quan chức năng.

Trong đó có 43 trường hợp có hộ khẩu ở TP.HCM. Ngoài ra, trong hai ngày 11 và 12.12.2024, lực lượng chức năng Việt Nam cũng tiếp nhận 410 người Việt Nam bị phía Campuchia tạm giữ do nhập cảnh trái phép, sai mục đích. Số người Việt Nam này đang làm việc cho các công ty, trung tâm lừa đảo do người Trung Quốc cầm đầu.

Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây mua bán người sang Campuchia ẢNH: CACC

Công an TP.HCM cho biết thời gian qua, có nhiều trường hợp người dân ở TP.HCM bị lôi kéo, dụ dỗ sang Campuchia làm việc. Các nạn nhân bị giam giữ, ép buộc lao động khổ sai, làm các công việc liên quan hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Khi nạn nhân muốn về phải liên hệ với gia đình để chuyển tiền chuộc rất lớn. Trường hợp gia đình không có tiền chuộc thì nạn nhân sẽ bị đánh đập, bán cho những công ty khác để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Từ tình hình trên, Công an TP.HCM cảnh báo các thủ đoạn dụ dỗ người dân của các tội phạm.

Cụ thể, các đối tượng phạm tội dùng mạng xã hội đăng bài quảng cáo tuyển lao động, công dân Việt Nam có nhu cầu xuất cảnh ra nước ngoài tìm kiếm việc với mức lương, thưởng hấp dẫn lên đến hàng nghìn đô la một tháng. Công việc được mô tả nhẹ nhàng, không cần trình độ, cam kết việc nhẹ, lương cao trong đó có các casino.

Khi nạn nhân dính bẫy, các đối tượng sẽ tổ chức cho số người này xuất cảnh trái phép ra nước ngoài, chủ yếu sang Campuchia ở khu vực cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh). Các trung tâm lừa đảo trực tuyến, casino trá hình này đều do người Trung Quốc làm chủ, thuê người Việt Nam làm quản lý và cho người Campuchia làm bảo vệ canh gác.

Các công việc lừa đảo mà các nạn nhân phải làm như: Tìm kiếm con bạc lôi kéo tham gia đánh bạc trực tuyến trên mạng; kết bạn với những người phụ nữ trên Facebook dụ dỗ tình cảm mục đích lừa tiền; gọi điện thoại giả danh cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án để lừa đảo; đánh cắp tài khoản mạng xã hội, nhắn tin lừa đảo; lừa đảo trúng thưởng tài sản có giá trị cao; dẫn dụ cài app, phần mềm lạ để hack, rút tiền trong tài khoản ngân hàng…

Lực lượng chức năng giải cứu 36 người Việt Nam từ Đặc khu kinh tế Bò Kẹo về nước ẢNH: TÂN KỲ

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân khi có nhu cầu tìm kiếm việc làm hay đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài cần tìm hiểu kỹ thông tin. Nên liên hệ với các trung tâm giới thiệu việc làm hợp pháp, uy tín để được hướng dẫn cụ thể tránh mắc bẫy của các đối tượng lừa đảo. Đặc biệt là các công việc đăng tuyển trên mạng xã hội.

Đối với gia đình các nạn nhân, nếu nhận được điện thoại yêu cầu chuyển tiền để chuộc người thân về nước. Hãy bình tĩnh tìm hiểu thông tin người thân xuất cảnh thời gian nào, theo đường gì, đối tượng nào lôi kéo, hiện đang ở trung tâm nào… Sau đó trình báo cho công an địa phương gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Đồng thời, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể địa phương cần tăng cường tổ chức công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức của người dân. Tiếp cận, hỗ trợ các hộ dân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, có nhu cầu xuất cảnh tìm việc làm ở nước ngoài để cung cấp thông tin, giới thiệu các trung tâm giới thiệu việc làm, hỗ trợ lao động có uy tín tại địa phương.

Bên cạnh đó, Công an TP.HCM sẽ khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tích cực cung cấp thông tin có giá trị giúp cơ quan công an điều tra, khám phá, xử lý các đối tượng lừa đảo. Mọi trường hợp bao che, chứa chấp, không tố giác tội phạm nếu bị phát hiện tùy tính chất mức độ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.