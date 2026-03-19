Cảnh báo 'nước vui', 'nước sướng' đội lốt nước giải khát, gây loạn thần

Ngày 19.3, Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03), Công an TP.HCM phối hợp Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia (Cục Thể dục thể thao Việt Nam) tổ chức buổi tuyên truyền pháp luật cho cán bộ, công nhân viên, huấn luyện viên và vận động viên tại trung tâm.

Tại buổi tuyên truyền, thiếu tá, tiến sĩ Trần Ngọc Mai, giảng viên khoa An ninh chính trị nội bộ, Trường đại học An ninh nhân dân cung cấp nhiều thông tin đáng chú ý về tình hình tội phạm ma túy và các phương thức hoạt động mới.

Thiếu tá, tiến sĩ Trần Ngọc Mai phát biểu tại chương trình ẢNH: HOÀI NHIÊN

Theo đó, năm 2025, Công an TP.HCM đã bắt giữ, xử lý 5.790 vụ với 15.240 đối tượng liên quan đến ma túy. Trên phạm vi cả nước, lực lượng chức năng đã đấu tranh, khám phá 21.998 vụ, bắt giữ 44.354 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 274 kg heroin, gần 1,3 tấn cần sa, gần 4,4 tấn và 2,1 triệu viên ma túy tổng hợp.

Tiến sĩ Mai cho biết, theo nghĩa Hán Việt, “ma” là tê, mê; “túy” là say sưa. Ma túy là các chất gây nghiện, chất hướng thần có nguồn gốc tự nhiên hoặc tổng hợp, khi đưa vào cơ thể sẽ gây lệ thuộc và dẫn đến nhiều hệ lụy nghiêm trọng. Các loại ma túy phổ biến hiện nay gồm thuốc phiện, cần sa, heroin và đặc biệt là ma túy tổng hợp với mức độ gây nghiện rất cao, có thể chỉ sau một vài lần sử dụng.

Đáng lo ngại, nhiều loại ma túy mới được ngụy trang tinh vi dưới dạng đồ uống như “nước vui”, “nước sướng”. Đây là loại ma túy được pha trộn từ nhiều chất ma túy tổng hợp, hòa tan vào nước như nước giải khát, khi uống gây ảo giác mạnh, loạn thần, đe dọa tính mạng nếu quá liều. Các chất này còn gây ức chế thần kinh vận động và hô hấp, loạn trương lực cơ, lú lẫn, co giật, hôn mê.

Đại diện Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03), Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia cùng cán bộ, huấn luyện viên và vận động viên... tham dự buổi tuyên truyền pháp luật ẢNH: HOÀI NHIÊN

Bên cạnh đó, trên mạng xã hội hiện xuất hiện tình trạng rao bán công khai loại ma túy mới có tên “socola bay”. Các chất trong “socola bay” được xác định thuộc nhóm cần sa tổng hợp.

Một thực tế đáng báo động là độ tuổi sử dụng ma túy ngày càng trẻ hóa, trong đó khoảng 60% người sử dụng lần đầu ở độ tuổi 15 - 25, thậm chí có trường hợp chỉ từ 13 - 15 tuổi.

Tiến sĩ Mai cảnh báo, ma túy không chỉ gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe, làm suy giảm thể lực, rối loạn hành vi mà còn kéo theo nhiều hệ lụy về kinh tế, gia đình và xã hội. Người nghiện dễ sa vào tội phạm, làm gia tăng các vấn đề như lây nhiễm HIV/AIDS, suy thoái đạo đức và ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực.

Ông nhấn mạnh, mỗi cá nhân cần nâng cao ý thức, tuyệt đối không thử hoặc sử dụng ma túy dù chỉ một lần, đồng thời chủ động nhận diện các thủ đoạn ngụy trang mới để tự bảo vệ bản thân và góp phần xây dựng môi trường thể thao an toàn, lành mạnh.

Tại buổi tuyên truyền, tiến sĩ Trần Ngọc Mai còn cung cấp nhiều thông tin đáng chú ý liên quan đến an toàn không gian mạng.

Theo đó, ngày 10.12.2025, Quốc hội đã thông qua luật An ninh mạng năm 2025, có hiệu lực từ ngày 1.7.2026. Luật bổ sung nhiều quy định quan trọng như tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm mạng; hoàn thiện các biện pháp bảo vệ an ninh mạng; đồng thời chú trọng bảo vệ các nhóm yếu thế trên không gian mạng như trẻ em, người cao tuổi và người hạn chế nhận thức.

Đáng chú ý, tại khoản 2 điều 7, luật An ninh mạng năm 2025 nghiêm cấm hành vi sử dụng trí tuệ nhân tạo hoặc công nghệ mới để giả mạo video, hình ảnh, giọng nói của người khác trái quy định pháp luật.

Đây là quy định quan trọng nhằm phòng ngừa, ngăn chặn hành vi lợi dụng công nghệ để xâm phạm an ninh mạng, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.