Công an TP.HCM cảnh báo thủ đoạn lừa đảo 'kích hoạt ứng dụng VNeID'

Ngày 26.11, Công an TP.HCM đã có cảnh báo tới người dân cảnh giác việc người lạ liên hệ qua điện thoại, Zalo, Facebook… tự xưng là công an rồi yêu cầu, hướng dẫn đăng ký, kích hoạt ứng dụng VNeID. Công an khẳng định đây là hình thức nhằm đánh cắp thông tin cá nhân người dân và thực hiện hành vi lừa đảo.

Người dân chỉ cài đặt ứng dụng VNeID trên App Store hoặc CH Play CHỤP MÀN HÌNH

Theo Công an TP.HCM, thời gian gần đây xuất hiện thủ đoạn giả danh cơ quan công an gọi điện thoại cho người dân hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNeID giả mạo, kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Lợi dụng việc nắm bắt chưa đầy đủ các thông tin liên quan đến việc cài đặt VNeID của người dân, kẻ xấu đã gọi điện, sau đó gửi đường link qua tin nhắn Zalo, Facebook... yêu cầu người dân truy cập và cài đặt ứng dụng VNeID giả mạo (có giao diện giống với ứng dụng VNeID thật).

Công an TP.HCM khẳng định, lực lượng công an chỉ hỗ trợ kích hoạt định danh điện tử trực tiếp cho người dân, không hướng dẫn kích hoạt qua gọi điện thoại, nhắn tin. Người dân chỉ cài đặt ứng dụng VNeID từ nguồn chính thống (CH Play đối với thiết bị Android, App Store đối với iPhone). Người dân tuyệt đối không cài đặt ứng dụng VNeID từ các nguồn không chính thống, từ các đường link lạ. Người dân thắc mắc về ứng dụng VNeID thì liên hệ với cảnh sát khu vực hoặc cơ quan công an gần nhất, hoặc qua đường dây nóng Bộ Công an, Công an TP.HCM, công an nơi cư trú.

VNeID là một ứng dụng trên các thiết bị di động được phát triển bởi Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư (Bộ Công An) trên nền tảng cơ sở dữ liệu về định danh, dân cư cũng như xác thực điện tử.

Ứng dụng VNeID hỗ trợ tích hợp các thông tin người dùng và tính năng đa dạng, thay thế được Căn cước công dân (CCCD) gắn chip cùng với các loại giấy tờ cá nhân được tích hợp trong tài khoản định danh điện tử của người dân.

Vì thế, ứng dụng VNeID sẽ giúp hạn chế các loại giấy tờ mà người dân cần mang theo để tránh bị mất. Ứng dụng VNeID đem lại những tiện ích về chính phủ số, xã hội số, phát triển dân số, hỗ trợ công dân có thể khai báo di chuyển nội địa và nhiều thủ tục hành chính khác một cách đơn giản và nhanh chóng nhất.