Ngày 29.11, Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp Công an TP.HCM tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp công an thành phố.

Robot tham gia diễn tập chữa cháy

Theo tình huống giả định, kho vật tư, trang thiết bị tại tầng 3, khu A1 của Bệnh viện Chợ Rẫy xảy ra chập điện và nhanh chóng lan sang các khu vực lân cận.

Theo tình huống giả định, sự cố chập điện gây cháy tại Bệnh viện Chợ Rẫy ẢNH: HOÀI NHIÊN

Khu vực cháy có khoảng 208 người. Khói và khí độc bao trùm tầng 3, cản trở việc thoát nạn. Thang máy ngừng hoạt động, 3 người mắc kẹt bên trong. Nhiều người dồn về cầu thang bộ, chen lấn, xô đẩy khiến 2 người ngã, bị giẫm đạp đến ngất xỉu.

Theo kịch bản, 20 người bị thương, khó di chuyển do chen lấn, giẫm đạp, ngạt khói và khí độc. Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của bệnh viện chữa cháy tại chỗ, gọi 114 và hướng dẫn khoảng 80 người thoát nạn an toàn.

Xe chữa cháy và robot được huy động tham gia diễn tập ẢNH: HOÀI NHIÊN

Công an phường Chợ Lớn cùng lực lượng dân phòng và lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở hỗ trợ cứu nạn, bảo đảm an ninh trật tự. Điện lực Chợ Lớn cắt điện tại khu vực cháy.

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 5 đến hiện trường chữa cháy, tìm kiếm nạn nhân. Cảnh sát giao thông phân luồng, điều tiết giao thông. Trước diễn biến phức tạp của đám cháy, các đội khu vực 1, 8... được huy động chi viện.

"Siêu robot" TAF35 phun nước khống chế đám cháy giả định ẢNH: HOÀI NHIÊN

Xe thang tiếp cận tầng 3, đưa 2 người mắc kẹt xuống mặt đất. Lực lượng cứu nạn, cứu hộ sử dụng thiết bị chuyên dụng, lần lượt giải cứu 3 người mắc kẹt trong thang máy.

Đáng chú ý, robot chữa cháy TAF35 được huy động tiếp cận khu vực nguy hiểm để phun nước, khống chế ngọn lửa. Robot nặng 3.950 kg, di chuyển bằng bánh xích, được trang bị tua bin công suất 25 kW, phun nước xa đến 80 m.

Các lực lượng phối hợp diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Bệnh viện Chợ Rẫy ẢNH: HOÀI NHIÊN

Lực lượng Cảnh sát cơ động huy động 2 chó nghiệp vụ tìm kiếm nạn nhân. Để bảo đảm nguồn nước chữa cháy, Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn tăng áp lực nước tại các trụ nước trong bán kính 500 m quanh khu vực cháy.

Song song, lực lượng y tế của Hội Chữ thập đỏ phường Chợ Lớn và lực lượng cấp cứu của Bệnh viện Chợ Rẫy huy động 2 xe cứu thương cùng 10 nhân viên y tế để sơ cấp cứu, chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế.