Ngày 29.11, Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp Công an TP.HCM tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp công an thành phố.
Robot tham gia diễn tập chữa cháy
Theo tình huống giả định, kho vật tư, trang thiết bị tại tầng 3, khu A1 của Bệnh viện Chợ Rẫy xảy ra chập điện và nhanh chóng lan sang các khu vực lân cận.
Khu vực cháy có khoảng 208 người. Khói và khí độc bao trùm tầng 3, cản trở việc thoát nạn. Thang máy ngừng hoạt động, 3 người mắc kẹt bên trong. Nhiều người dồn về cầu thang bộ, chen lấn, xô đẩy khiến 2 người ngã, bị giẫm đạp đến ngất xỉu.
Theo kịch bản, 20 người bị thương, khó di chuyển do chen lấn, giẫm đạp, ngạt khói và khí độc. Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của bệnh viện chữa cháy tại chỗ, gọi 114 và hướng dẫn khoảng 80 người thoát nạn an toàn.
Công an phường Chợ Lớn cùng lực lượng dân phòng và lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở hỗ trợ cứu nạn, bảo đảm an ninh trật tự. Điện lực Chợ Lớn cắt điện tại khu vực cháy.
Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 5 đến hiện trường chữa cháy, tìm kiếm nạn nhân. Cảnh sát giao thông phân luồng, điều tiết giao thông. Trước diễn biến phức tạp của đám cháy, các đội khu vực 1, 8... được huy động chi viện.
Xe thang tiếp cận tầng 3, đưa 2 người mắc kẹt xuống mặt đất. Lực lượng cứu nạn, cứu hộ sử dụng thiết bị chuyên dụng, lần lượt giải cứu 3 người mắc kẹt trong thang máy.
Đáng chú ý, robot chữa cháy TAF35 được huy động tiếp cận khu vực nguy hiểm để phun nước, khống chế ngọn lửa. Robot nặng 3.950 kg, di chuyển bằng bánh xích, được trang bị tua bin công suất 25 kW, phun nước xa đến 80 m.
Lực lượng Cảnh sát cơ động huy động 2 chó nghiệp vụ tìm kiếm nạn nhân. Để bảo đảm nguồn nước chữa cháy, Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn tăng áp lực nước tại các trụ nước trong bán kính 500 m quanh khu vực cháy.
Song song, lực lượng y tế của Hội Chữ thập đỏ phường Chợ Lớn và lực lượng cấp cứu của Bệnh viện Chợ Rẫy huy động 2 xe cứu thương cùng 10 nhân viên y tế để sơ cấp cứu, chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế.
Theo tình huống diễn tập, toàn bộ nạn nhân được đưa ra khu vực an toàn, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.
Bảo đảm an toàn cho người bệnh và nhân viên y tế
Theo thượng tá Bùi Trung Hiếu, Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an TP.HCM, buổi diễn tập giúp đánh giá quy trình, trang thiết bị, hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động, đặc biệt là khả năng ứng phó và hướng dẫn thoát nạn của các lực lượng.
Thượng tá Hiếu đề nghị bệnh viện tiếp tục rà soát phương án chữa cháy sát thực tế, nhất là tại phòng mổ, phòng cấp cứu. Đồng thời, cần thường xuyên huấn luyện nghiệp vụ cho đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở, hướng dẫn nhân viên y tế kỹ năng thoát nạn, di chuyển bệnh nhân an toàn.
Bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Thanh Việt, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, công tác chuẩn bị cho buổi diễn tập chữa cháy được triển khai từ 3 tháng trước.
Theo bác sĩ Việt, phòng cháy, chữa cháy luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của bệnh viện. Việc thường xuyên thực hành giúp nhân viên hình thành phản xạ tự nhiên khi xảy ra sự cố, góp phần bảo đảm an toàn cho người bệnh.
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