Ngày 28.11, UBND TP.Hà Nội, Công an TP.Hà Nội phối hợp Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Công ty TNHH đồ chơi Chee Wah Việt Nam (Khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, Hà Nội).

2.300 người đến từ 56 đơn vị của Hà Nội và Phú Thọ được huy động tham gia buổi diễn tập ẢNH: HIẾU CƯỜNG

Cuộc diễn tập có sự tham gia của 2.300 người đến từ 56 đơn vị của Hà Nội và Phú Thọ. Đây là cuộc diễn tập quy mô cấp thành phố nhằm huy động lực lượng thực binh, phối hợp chỉ huy, điều hành và hiệp đồng tác chiến trước các tình huống tai nạn, sự cố phức tạp có đông người bị nạn.

Theo kịch bản diễn tập, sự cố bắt nguồn từ một máy móc tại xưởng ép nhiệt gặp sự cố gây cháy. Ngọn lửa nhanh chóng bén vào nguyên liệu, thành phẩm nhựa và lan sang nhiều máy ép nhiệt lân cận. Nhiệt lượng lớn từ đám cháy làm một phần cấu kiện xây dựng bị sập đổ.

Thực hiện kịch bản diễn tập, lực lượng PCCC cơ sở triển khai chữa cháy ban đầu, đồng thời sơ tán tài sản ra khu vực an toàn ẢNH: HIẾU CƯỜNG

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, theo kịch bản diễn tập, bên trong xưởng có khoảng 300 công nhân đang làm việc và rơi vào tâm lý hoảng loạn khi tìm đường thoát nạn.

Tại xưởng in sơn hoàn thiện kế bên, khoảng 500 công nhân cũng đang làm việc. Trong lúc hỗn loạn, một số người làm đổ hàng hóa vào dây chuyền sản xuất dẫn đến chập điện, bùng phát thêm đám cháy. Diễn biến cháy lan nhanh kết hợp sập đổ công trình khiến nhiều người mắc kẹt bên trong.

Lực lượng cứu nạn tiếp cận và đưa nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm khi thực hiện diễn tập ẢNH: HIẾU CƯỜNG

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an TP.Hà Nội đã huy động lực lượng PCCC cơ sở, Ban quản lý Khu công nghiệp Phú Nghĩa cùng các doanh nghiệp lân cận triển khai chữa cháy, cứu nạn ban đầu. Đồng thời, Công an xã Phú Nghĩa, UBND xã Phú Nghĩa, Đội PCCC chuyên ngành và các đơn vị Cảnh sát PCCC và CNCH cũng khẩn trương cơ động tới hiện trường.

Để phục vụ chữa cháy và cứu nạn, lực lượng chức năng đã trưng dụng nhiều phương tiện, thiết bị hiện đại như robot chữa cháy, xe chữa cháy cần vươn mũi đục. Tại khu vực cấu kiện sập đổ, Cảnh sát PCCC và CNCH sử dụng radar, camera chuyên dụng cùng chó nghiệp vụ để tìm kiếm nạn nhân.

Tại buổi diễn tập robot chữa cháy cùng các chiến sĩ tổ chức dập lửa ẢNH: HIẾU CƯỜNG

Tại buổi diễn tập, thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội, cho biết, thành phố đang trong giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội, các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn ngày càng mở rộng, lớn mạnh.

Tuy nhiên, đây cũng là những địa bàn tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao, nhất là tại các cơ sở có quy mô lớn, nhiều kho xưởng, dây chuyền sản xuất và tập trung đông công nhân.

Tại buổi diễn tập, chó nghiệp vụ được huy động phối hợp tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt ẢNH: HIẾU CƯỜNG

Do vậy, việc diễn tập là nhiệm vụ quan trọng và cần thiết để qua đó nâng cao ý thức phòng ngừa, trang bị kỹ năng xử lý, phối hợp tác chiến khi có sự cố xảy ra.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky yêu cầu sau diễn tập, các đơn vị cần tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm thực chất, làm rõ ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân. Từ đó, đề ra giải pháp nâng cao chất lượng thường trực, sẵn sàng chiến đấu, năng lực chỉ huy, điều hành và phối hợp giữa các lực lượng.