Ban Thường vụ Thành Đoàn TP.HCM phối hợp với Quỹ Từ thiện Cô Sáu triển khai mô hình "Nhà trọ tình thương", hỗ trợ chỗ ở trọ miễn phí cho nữ thanh niên công nhân bị mất việc làm, đang gặp khó khăn về thu nhập và chi phí thuê trọ.

Thời hạn đăng ký ở trọ đến hết ngày 30.11. Hiện tại, trung tâm đang tiếp nhận hồ sơ đăng ký lưu trú tại nhà trọ miễn phí qua 2 hình thức trực tiếp và trực tuyến. Bạn đọc quan tâm có thể xem chi tiết tại đây.

Nhà trọ miễn phí có máy lạnh, ti vi...

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, trung tâm đang hoàn tất xây dựng, sửa chữa những hạng mục cuối cùng trước khi đưa vào phục vụ cho các nữ công nhân đến lưu trú.

Nhà trọ miễn phí có tất cả 32 chỗ ở tại địa chỉ của Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân TP.HCM, đường số 12, Khu chế xuất Linh Trung 1, phường Linh Xuân, TP.HCM.

Công nhân đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng chuẩn bị đón người đến lưu trú Ảnh: Phan Diệp

Chỗ ở sạch sẽ, thoáng mát, có máy quạt, máy lạnh Ảnh: Phan Diệp

Trên giường được trang bị sẵn mền gối mới... Ảnh: Phan Diệp

Nhà trọ có tủ đồ riêng cho từng người Ảnh: Phan Diệp

Khu vực sinh hoạt chung có ti vi, tủ lạnh... Ảnh: Phan Diệp

Công nhân đang san lấp mặt bằng phía sau khu vực phòng ở để làm chỗ giặt, phơi quần áo Ảnh: Phan Diệp

Công nhân được hỗ trợ giới thiệu việc làm, rèn luyện thêm các kỹ năng

Khi đến lưu trú tại nhà trọ miễn phí, các nữ công nhân còn được kết nối việc làm, tiếp cận các hoạt động đào tạo, trang bị kỹ năng bởi Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TP.HCM.

Khu vực sinh hoạt chung có không gian để học tập, làm việc Ảnh: Phan Diệp

Khu vực sân nhà trọ rộng rãi Ảnh: Phan Diệp

Khuôn viên nhà trọ có nhiều cây xanh Ảnh: Phan Diệp

Trung tâm cũng đang trồng thêm cây, tạo mảng xanh ở khu vực sân Ảnh: Phan Diệp

Mô hình "Nhà trọ tình thương" mong muốn san sẻ với các nữ công nhân đang khó khăn trong vấn đề chi phí thuê trọ để họ an tâm tìm kiếm công việc, sớm ổn định cuộc sống Ảnh: Phan Diệp







