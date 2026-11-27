Ban Thường vụ Thành Đoàn TP.HCM phối hợp với Quỹ Từ thiện Cô Sáu triển khai mô hình "Nhà trọ tình thương", hỗ trợ chỗ ở trọ miễn phí cho nữ thanh niên công nhân bị mất việc làm, đang gặp khó khăn về thu nhập và chi phí thuê trọ.
Thời hạn đăng ký ở trọ đến hết ngày 30.11. Hiện tại, trung tâm đang tiếp nhận hồ sơ đăng ký lưu trú tại nhà trọ miễn phí qua 2 hình thức trực tiếp và trực tuyến. Bạn đọc quan tâm có thể xem chi tiết tại đây.
Nhà trọ miễn phí có máy lạnh, ti vi...
Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, trung tâm đang hoàn tất xây dựng, sửa chữa những hạng mục cuối cùng trước khi đưa vào phục vụ cho các nữ công nhân đến lưu trú.
Nhà trọ miễn phí có tất cả 32 chỗ ở tại địa chỉ của Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân TP.HCM, đường số 12, Khu chế xuất Linh Trung 1, phường Linh Xuân, TP.HCM.
Công nhân được hỗ trợ giới thiệu việc làm, rèn luyện thêm các kỹ năng
Khi đến lưu trú tại nhà trọ miễn phí, các nữ công nhân còn được kết nối việc làm, tiếp cận các hoạt động đào tạo, trang bị kỹ năng bởi Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TP.HCM.
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