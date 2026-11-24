Hiện nay, một số doanh nghiệp ở TP.HCM gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh nên thu hẹp quy mô hoạt động hay đóng cửa khiến người lao động mất việc, giảm thu nhập, kéo theo nhiều áp lực về đời sống, đặc biệt là công nhân nữ trong vấn đề chi phí thuê nhà trọ.

Do đó, Ban Thường vụ Thành Đoàn TP.HCM phối hợp với Quỹ Từ thiện Cô Sáu triển khai mô hình "Nhà trọ tình thương", hỗ trợ chỗ ở trọ miễn phí.

Chỗ ở miễn phí cho nữ công nhân rộng rãi, sạch sẽ và an toàn

Đối tượng được xem xét bố trí chỗ ở là nữ thanh niên công nhân bị mất việc làm, đang tích cực tìm kiếm việc làm mới, gặp khó khăn về thu nhập và chỗ ở, có nhu cầu được hỗ trợ lưu trú tạm thời.

Việc xét duyệt được thực hiện trên cơ sở xem xét hoàn cảnh thực tế, bảo đảm đúng đối tượng; ưu tiên những trường hợp đặc biệt khó khăn và đăng ký trước.

Thông tin tiếp nhận đăng ký:

Thời gian tiếp nhận: Từ ngày 23.11.2026 đến hết ngày 30.11.2026.



Số lượng: 32 chỗ ở miễn phí.



Thời gian hỗ trợ: Tối đa 3 tháng/trường hợp, tính từ ngày bắt đầu vào ở. Trong thời gian được hỗ trợ, khi tìm được việc làm mới, có thu nhập và có điều kiện ổn định chỗ ở, người lưu trú chủ động bàn giao lại nơi ở, tiếp tục dành cơ hội cho những trường hợp khó khăn khác.



Địa điểm: Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân TP.HCM, đường số 12, Khu chế xuất Linh Trung 1, phường Linh Xuân, TP.HCM.



Chỗ ở được trang bị giường, chiếu, chăn gối... Ảnh: Châu Lê

Hình thức đăng ký:

Đăng ký trực tuyến tại đây



Đăng ký trực tiếp: Phòng Dịch vụ và Truyền thông – Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân TP.HCM.



Điện thoại: 0985.569.498 - chị Lê Thị Mỹ Châu – Phó Trưởng phòng Dịch vụ và Truyền thông.



Hồ sơ gồm: Đơn đăng ký theo mẫu; bản sao căn cước công dân; giấy tờ chứng minh việc làm, thu nhập hoặc hoàn cảnh khó khăn (nếu có), thông báo nghỉ việc của doanh nghiệp và giấy giới thiệu hoặc xác nhận hoàn cảnh của tổ chức, đơn vị liên quan (nếu có).



Chỗ ở miễn phí giúp nữ công nhân giảm gánh nặng thuê nhà trong lúc tìm việc mới Ảnh: Châu Lê

Ngoài được ở trọ miễn phí, trung tâm còn phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TP.HCM kết nối, giới thiệu việc làm, tiếp cận các hoạt động đào tạo, trang bị kỹ năng phù hợp cho nữ công nhân.

Đại diện Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân TP.HCM đề nghị các cơ sở Đoàn tại khu chế xuất, khu công nghiệp; tổ chức Công đoàn, doanh nghiệp, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan thông tin và giới thiệu những trường hợp nữ thanh niên công nhân bị mất việc, gặp khó khăn về chỗ ở để kịp thời tiếp cận chương trình.



Đây không chỉ là sự hỗ trợ về chỗ ở trong giai đoạn khó khăn, mà còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm sẻ chia của tổ chức Đoàn, các đơn vị đồng hành và cộng đồng với thanh niên công nhân trên địa bàn.