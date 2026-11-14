Lần đầu tuyển công nhân khiếm thính, nhà máy ở TP.HCM trả lương 9 - 12 triệu đồng/tháng

"Chúng tôi tin rằng mỗi người đều có năng lực và giá trị riêng. Việc tuyển dụng người điếc, người khiếm thính là mong muốn tạo cơ hội việc làm bình đẳng, giúp mọi người được làm việc, phát triển và đóng góp cho xã hội, không bị giới hạn bởi sự khác biệt", Giám đốc nhà máy TANS Việt Nam chia sẻ lý do công ty tuyển dụng công nhân người khiếm thính - điều chưa từng có tiền lệ ở công ty.

Quyết định này được đưa ra sau khi biết tin một công ty ở xã Bàu Bàng, TP.HCM giải thể và có nhóm công nhân khiếm thính đang cần tìm việc làm mới.

Nhóm công nhân trong buổi tham quan nhà máy, hôm 9.11 Ảnh: Loan Nguyễn

Những hành động nhanh chóng

Đầu tiên, công ty chủ động liên hệ với các bạn công nhân thông qua phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu Trần Trung Hiệp. Ngày 9.11, công ty tổ chức buổi tham quan gặp gỡ ban đầu để giới thiệu về công việc tại nhà máy ở phường Bến Cát.

Sáng 13.11, công ty đã tổ chức phỏng vấn trực tiếp, công nhân sẽ nhận việc, tham gia đào tạo buổi đầu tiên vào tuần sau.

"Vì đây là lần đầu TANS Việt Nam có cơ hội làm việc và tiếp nhận nhóm lao động người điếc và người khiếm thính nên chúng tôi cũng đang trong quá trình học hỏi, thích nghi. Chúng tôi chú trọng lắng nghe, tìm hiểu nhu cầu và khả năng của từng bạn", vị giám đốc nói thêm.

Phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu Trần Trung Hiệp làm cầu nối giữa công nhân khiếm thính và ban giám đốc công ty tại buổi gặp mặt đầu tiên Ảnh: Loan Nguyễn

Cụ thể, công ty sẽ phối hợp với các bên liên quan, điều chỉnh cách giao tiếp, hướng dẫn công việc trực quan và hỗ trợ các bạn trong thời gian đầu để cả 2 bên cùng làm quen, phối hợp hiệu quả hơn.

Hiện tại, công ty đang xem xét bố trí các vị trí phù hợp với năng lực cá nhân cũng như đặc thù công việc tại nhà máy.

Trong giai đoạn đầu, công ty bố trí người hướng dẫn trực tiếp để giúp các bạn làm quen với môi trường, nội quy, quy trình làm việc và các yêu cầu về an toàn lao động.

Đối với hoạt động hướng dẫn, công ty sử dụng hình ảnh trực quan, thao tác mẫu, hướng dẫn bằng văn bản và các phương thức giao tiếp phù hợp để người lao động hiểu và làm việc.

Nhóm công nhân khiếm thị ăn cơm tại nhà ăn của nhà máy Ảnh: Loan Nguyễn

Nhóm công nhân khiếm thính điền thông tin đăng ký phỏng vấn Ảnh: Loan Nguyễn

Lương, thưởng của công nhân thế nào?

Về tiền lương và chế độ đãi ngộ, công ty thực hiện theo vị trí công việc và chính sách chung đang áp dụng tại doanh nghiệp. Thu nhập tại nhà máy hiện khoảng 9 - 12 triệu đồng/tháng, tùy vào vị trí công việc và tay nghề.

Người lao động hưởng lương theo thời gian, có 14 ngày phép năm, đóng bảo hiểm xã hội trên tổng lương và phụ cấp, tham gia Công đoàn, thưởng tháng 13 và các chế độ phúc lợi khác...

Anh Trần Trung Hiệp với nhiều năm kinh nghiệm phiên dịch việc làm cho người lao động khiếm thính cho biết: "Chưa bao giờ thấy người lao động khiếm thính lại có nhiều cơ hội việc làm, nhiều sự chọn lựa như hiện tại".

Trong tháng 11 này, Công ty TNHH Sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên (giày Biit's) cũng đã gặp gỡ, trao cơ hội việc làm cho người khiếm thính, tuyển được 50% lao động theo kế hoạch. Đơn vị đã tổ chức buổi phỏng vấn đầu tiên và dự kiến sẽ có đợt 2 trong tháng 11 này.

Buổi gặp gỡ đầu của nhóm công nhân khiếm thính tại công ty TANS Việt Nam