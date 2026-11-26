Ngày 26.11, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM tổ chức hội nghị triển khai một số nội dung trọng tâm trong công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn 12 phường thuộc quản lý của Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ khu vực 2.

Lãnh đạo PC07 phát biểu tại hội nghị ẢNH: C.A

Hội nghị do thượng tá Trần Xuân Phương, Phó trưởng phòng PC07 chủ trì, với sự tham dự của đại diện UBND và công an 12 phường gồm: An Khánh, Bình Trưng, Cát Lái, Tăng Nhơn Phú, Phước Long, Long Trường, Long Bình, Long Phước, Thủ Đức, Hiệp Bình, Linh Xuân và Tam Bình.

Theo báo cáo đánh giá kết quả công tác năm 2026, từ ngày 16.12.2025 đến 23.11.2026, trên địa bàn 12 phường xảy ra 51 vụ cháy (tăng 11 vụ so với cùng kỳ năm trước), làm 4 người chết, 1 người bị thương và thiệt hại tài sản ước tính hơn 8,7 tỉ đồng.

Trong đó, cháy nhà dân chiếm tỷ lệ cao nhất với 28 vụ; các địa bàn xảy ra nhiều sự cố gồm phường An Khánh (8 vụ), Bình Trưng (7 vụ), Phước Long và Hiệp Bình (cùng 6 vụ).

Trong 11 tháng đầu năm, UBND 12 phường đã kiểm tra 4.113 cơ sở, xử phạt hành chính 120 trường hợp vi phạm với tổng số tiền gần 554 triệu đồng. Tuy nhiên, công tác xử phạt ở một số nơi còn chưa nghiêm, các mô hình chữa cháy tại chỗ nhiều nơi còn hình thức, thiếu bảo dưỡng.

Thượng tá Trần Xuân Phương đề nghị chính quyền và công an 12 phường quyết liệt triển khai 4 nhóm giải pháp trọng tâm nhằm kéo giảm nguy cơ cháy nổ. Trong đó, thành lập các đội phản ứng nhanh tại địa phương để kịp thời xử lý ngay từ ban đầu khi có sự cố cháy, nổ xảy ra; khẩn trương trang bị máy bơm và phương tiện chữa cháy tại các đầu hẻm trong khu dân cư (qua rà soát toàn địa bàn 12 phường có 763 hẻm cần lắp đặt máy bơm chữa cháy).

Đặc biệt, tăng cường kiểm tra, xử lý các cơ sở mua bán, sang chiết gas. Các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng quản lý thị trường và công an điều tra để xử lý nghiêm, kể cả khởi tố hình sự đối với các chủ cơ sở sang chiết gas lậu, mua bán, trao đổi, vận chuyển bình gas mini trái phép.

Lãnh đạo phường Long Bình phát biểu tại hội nghị ẢNH: C.A

Vụ nổ khí gas trên đường Bùi Văn Ba (phường Tân Thuận, TP.HCM) được xác định có thể do sang chiết gas trái phép ẢNH: TRẦN KHA

Lãnh đạo PC07 Công an TP.HCM đề nghị các địa phương chủ động mời chủ các cơ sở nhà hàng, quán ăn, trường mầm non, nhà trọ… (nhóm sử dụng gas) lên tuyên truyền và ký cam kết sử dụng gas an toàn.

Các phường gắn rõ trách nhiệm người đứng đầu, không "khoán trắng" cho công an cấp xã; đồng thời tập trung tuyên truyền trực tiếp đối với nhà ở kết hợp kinh doanh, nhà có "chuồng cọp" và khu vực sạc xe điện.