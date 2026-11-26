Chiều 26.11, tại TP.HCM, Phòng Cảnh vệ miền Nam (thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ) chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị chức năng trên địa bàn TP.HCM tổ chức báo cáo thực binh diễn tập phương án tác chiến bảo đảm an ninh, an toàn đối tượng cảnh vệ hoạt động tại TP.HCM năm 2026.

Thiếu tướng Phạm Văn Hùng, Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, chỉ đạo cuộc diễn tập.

Xử lý tình huống che chắn cho yếu nhân khi có mối đe dọa vũ trang ẢNH: ĐỘC LẬP

Buổi diễn tập có sự tham dự của đại diện Cục Quản trị khu vực miền Nam - Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc hội miền Nam, Văn phòng Chính phủ, UBND TP.HCM, Văn phòng Thành ủy, Văn phòng UBND TP.HCM, Văn phòng Bộ Công an phía Nam, Công an TP.HCM, Bộ Tư lệnh TP.HCM... cùng gần 300 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia diễn tập phương án tác chiến.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi báo cáo kết quả diễn tập, thiếu tướng Phạm Văn Hùng biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh vệ miền Nam, Công an TP.HCM, Bộ Tư lệnh TP.HCM và các đơn vị liên quan đã khắc phục khó khăn, bố trí lực lượng, phương tiện luyện tập nghiêm túc, hiệu quả.

Thiếu tướng Phạm Văn Hùng phát biểu ẢNH: ĐỘC LẬP

Theo thiếu tướng Phạm Văn Hùng, đợt diễn tập phương án tác chiến xử lý tình huống bảo đảm an ninh, an toàn đối tượng cảnh vệ hoạt động trên địa bàn TP.HCM năm 2026 là dịp để cán bộ, chiến sĩ các đơn vị phát triển toàn diện về mọi mặt.

Trọng tâm là rèn luyện kỹ năng tác chiến và xử lý các tình huống đột xuất về nghiệp vụ cảnh vệ như: bảo vệ tiếp cận; bảo vệ sự kiện, hội nghị; công tác kỹ thuật; lái xe nghiệp vụ... nhằm sẵn sàng đáp ứng yêu cầu công tác trong mọi tình huống, nhất là trước bối cảnh, tình hình mới hiện nay.

Toàn cảnh tại báo cáo thực binh diễn tập phương án tác chiến bảo đảm an ninh, an toàn đối tượng cảnh vệ ẢNH: ĐỘC LẬP

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ cũng đề nghị cán bộ, chiến sĩ tham gia diễn tập tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp hiệp đồng tác chiến chặt chẽ, góp phần hoàn thành tốt buổi báo cáo kết quả diễn tập.

Mở đầu chương trình là phần diễu duyệt lực lượng tham gia diễn tập của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Công an TP.HCM và Bộ Tư lệnh TP.HCM, trước khi bước vào phần thực binh xử lý tình huống. Các phương tiện chuyên dụng được huy động có nhiều tính năng vượt trội, phục vụ hiệu quả công tác bảo vệ sự kiện, địa điểm tổ chức sự kiện cũng như bảo vệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và khách quốc tế khi di chuyển trên đường.

Trong phần thực binh xử lý tình huống, các đại biểu dự đã được xem cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Công an TP.HCM, Bộ Tư lệnh TP.HCM phối hợp xử lý chuỗi tình huống giả định: phát hiện và xử lý vali vô chủ có chứa cơ cấu nổ tại khu vực bảo vệ; phát hiện và xử lý đối tượng dùng thẻ giả trà trộn vào khu vực bảo vệ; phát hiện, xử lý thiết bị bay không người lái tại khu vực bảo vệ; bảo vệ đối tượng cảnh vệ di chuyển về nơi an toàn trước sự tấn công của bọn khủng bố và xử lý sự cố cháy tại khu vực bảo vệ.

Diễn tập tình huống sử dụng chó nghiệp vụ phát hiện và xử lý vali vô chủ có chứa cơ cấu nổ tại khu vực bảo vệ. Chó nghiệp vụ của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ sở hữu khứu giác đặc biệt, có khả năng phát hiện và định vị chính xác các loại vật phẩm nguy hiểm, bao gồm chất nổ và vũ khí ẢNH: ĐỘC LẬP

Đây là những tình huống giả định, có thể xảy ra trong thực tế. Các nội dung, tình huống tại buổi diễn tập phương án tác chiến là cần thiết, sát với thực tiễn, có ý nghĩa quan trọng và cần được tiếp tục thực hiện trong thời gian tới để trau dồi, nâng cao kiến thức, kỹ năng xử lý các tình huống nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, hiệp đồng tác chiến giữa các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ cảnh vệ tại địa phương.

Những hình ảnh PV Thanh Niên ghi nhận tại buổi diễn tập chiều 26.11:

Lực lượng cảnh sát cơ động đảm bảo an ninh trật tự ẢNH: ĐỘC LẬP

Tình huống bảo vệ đối tượng cảnh vệ di chuyển về nơi an toàn trước sự tấn công của bọn khủng bố ẢNH: ĐỘC LẬP

Sử dụng máy bay không người lái ẢNH: ĐỘC LẬP

"Trợ thủ đặc biệt" của cảnh vệ ẢNH: ĐỘC LẬP

Xử lý sự cố cháy tại khu vực bảo vệ ẢNH: ĐỘC LẬP

Lực lượng cảnh vệ trong trang phục vest đen, cầm cặp đen, đi xung quanh để bảo vệ yếu nhân ẢNH: ĐỘC LẬP

Tình huống bảo vệ đối tượng cảnh vệ di chuyển về nơi an toàn trước sự tấn công của bọn khủng bố ẢNH: ĐỘC LẬP

Những cảnh vệ khác bắn liên tiếp nhóm khủng bố ẢNH: ĐỘC LẬP

Xử lý tài sản vô chủ phát hiện tại sự kiện ẢNH: ĐỘC LẬP

Cảnh sát giao thông dẫn đường, đảm bảo an toàn cho lãnh đạo cấp cao ẢNH: ĐỘC LẬP

Toàn cảnh buổi báo cáo thực binh diễn tập bảo đảm an ninh, an toàn đối tượng cảnh vệ ẢNH: ĐỘC LẬP