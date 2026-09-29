Lá chắn thép của cảnh vệ: Bản lĩnh, tinh nhuệ và hiện đại

Khu vực phía nam từ tỉnh Khánh Hòa trở vào, gồm các tỉnh, thành phố thuộc Nam Trung bộ, Đông Nam bộ và Tây Nam bộ, là địa bàn có vị trí đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Đây cũng là khu vực thường xuyên diễn ra các chương trình hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế cấp cao và nhiều sự kiện chính trị, ngoại giao, văn hóa có quy mô lớn.

Bộ Tư lệnh Cảnh vệ ứng dụng triệt để công nghệ, khoa học kỹ thuật vào phương án tác chiến ẢNH: NHẬT THỊNH

Thử thách khắc nghiệt nơi tuyến đầu

Những câu chuyện thực tế làm nghề của cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh vệ miền Nam (Phòng 180) thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an) luôn thấm đẫm mồ hôi và sự nhạy bén phi thường. Đó là những tình huống đám đông bất ngờ tràn qua hàng rào an ninh để tiếp cận sát đoàn xe, hay những giây phút thắt tim khi phát hiện các yếu tố tiềm ẩn rủi ro giữa biển người hâm mộ.

Bằng sự tinh tế, mẫn cảm nghề nghiệp cùng tác phong linh hoạt, các sĩ quan tiếp cận và cán bộ kỹ thuật đã xử lý êm thấm hàng loạt tình huống bất ngờ, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho mục tiêu mà vẫn giữ được sự gần gũi, thân thiện trong mắt người dân và bạn bè quốc tế.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra an ninh từ những chi tiết nhỏ nhất như rà soát chất độc, kiểm tra thức ăn, nước uống mỗi bữa ăn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và khách quốc tế trước 30 phút cũng đòi hỏi sự cẩn trọng đến từng mi-li-mét.

Những khoảnh khắc "giật mình" phát hiện các chi tiết tinh vi qua hệ thống kỹ thuật hiện đại là minh chứng cho tinh thần cảnh giác cao độ, không lơi lỏng bất cứ phút giây nào của lực lượng làm nhiệm vụ.

Cán bộ chiến sĩ Phòng 180 tập huấn lớp an ninh soi chiếu cho Cục An toàn và bức xạ hạt nhân ẢNH: PHÒNG 180

Trang bị "mắt thần" UAV và thiết bị số tối tân

Trước sự phát triển như vũ bão của khoa học, công nghệ và những phương thức, thủ đoạn tấn công ngày càng tinh vi của các thế lực thù địch, tội phạm công nghệ cao, lực lượng cảnh vệ miền Nam đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ theo hướng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Một trong những dấu ấn nổi bật trong công tác bảo vệ các sự kiện chính trị lớn thời gian gần đây chính là việc ứng dụng triệt để các thiết bị bay không người lái (drone/UAV) và công nghệ giám sát tối tân vào phương án tác chiến. Nếu như trước đây, tầm nhìn của lực lượng bảo vệ mặt đất bị giới hạn bởi không gian đô thị đông đúc, các tòa nhà cao tầng hay các nút giao thông phức tạp, thì nay với sự hỗ trợ đắc lực của drone/UAV, một "bầu trời an ninh" toàn diện đã được thiết lập.

Phòng 180 bảo vệ các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ẢNH: PHÒNG 180

Hệ thống drone/UAV làm nhiệm vụ tuần tra trên không trung, truyền hình ảnh trực tiếp (real-time) về trung tâm chỉ huy, giúp các lực lượng nắm bắt chính xác toàn cảnh không gian sự kiện, phát hiện từ xa các dấu hiệu bất thường, vật thể lạ hay các đối tượng cố tình tiếp cận khu vực cấm. Sự kết hợp nhịp nhàng giữa trinh sát mặt đất, kỹ thuật nghiệp vụ chuyên sâu và "mắt thần" trên không đã tạo nên một thế trận an ninh nhiều lớp, khép kín và vững như bàn thạch, vô hiệu hóa mọi nguy cơ rủi ro tiềm ẩn ngay từ xa, từ sớm.

Khổ luyện thành tài, chuyên sâu từng động tác

Để vận hành nhịp nhàng các trang thiết bị hiện đại cùng tư duy chiến thuật linh hoạt trong mọi tình huống, công tác đào tạo, huấn luyện sĩ quan cảnh vệ luôn được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Phòng 180 đặc biệt coi trọng.

Thượng tá Nguyễn Hữu Liệu, Phó trưởng phòng 180, cho biết đào tạo sĩ quan cảnh vệ không đơn thuần là rèn luyện thể lực hay võ thuật, mà là quá trình "tôi vàng luyện đá", kết hợp giữa bản lĩnh chính trị vững vàng tuyệt đối với kỹ năng chuyên môn sâu rộng. Các sĩ quan tiếp cận, sĩ quan bảo vệ mục tiêu phải trải qua các giáo trình huấn luyện khắt khe: từ kỹ năng lái xe an toàn, xử lý tình huống xe bị bủa vây, kỹ năng bắn súng điêu luyện, võ thuật đối kháng đỉnh cao cho đến khả năng ngoại ngữ lưu loát, am hiểu pháp luật và văn hóa quốc tế.

Theo thượng tá Liệu, công tác đào tạo chuyên sâu về kỹ thuật số, xử lý tín hiệu vô tuyến, khai thác thiết bị UAV cũng được đưa vào chương trình huấn luyện thực chiến thường xuyên. Mỗi cán bộ, chiến sĩ khi bước ra thực địa không chỉ là một "tấm khiên" bằng xương bằng thịt kiên cường, mà còn là một chuyên gia công nghệ thành thạo, làm chủ trang thiết bị kỹ thuật hiện đại. Sự khổ luyện trên thao trường, qua những bài tập đổ bộ, giả định tình huống tấn công đa hướng, chính là bệ phóng để lực lượng cảnh vệ miền Nam luôn tự tin hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ nặng nề được giao phó.

"Để đảm bảo nguồn nhân lực bảo vệ tuyệt đối an toàn đối tượng cảnh vệ, các sự kiện đặc biệt quan trọng, các đoàn khách quốc tế sang thăm và làm việc tại VN, định kỳ 5 năm, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tổ chức một khóa đào tạo sĩ quan bảo vệ tiếp cận. Và để có tên trong danh sách học viên, bước đầu tiên để trở thành sĩ quan bảo vệ tiếp cận, luôn là niềm mơ ước của rất nhiều cán bộ chiến sĩ cảnh vệ", thượng tá Liệu nói.

Chương trình đào tạo gồm: các nguy cơ lộ lọt bí mật nhà nước và các biện pháp bảo vệ bí mật nhà nước khi đi công tác, trên không gian mạng; phát hiện, thu thập tin tức bằng phương tiện kỹ thuật; đội hình bảo vệ yếu nhân và xử lý tình huống nghiệp vụ; các yếu tố tự nhiên, nguy cơ gây mất an ninh, an toàn các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và phương hướng giải quyết; an ninh hàng không, bảo vệ tiếp cận và xử lý tình huống trên máy bay; nghiệp vụ lễ tân ngoại giao...

Đặc biệt, chương trình đào tạo đã có một bước tiến mới khi Bộ Tư lệnh Cảnh vệ phối hợp Lữ đoàn Biệt động 1 thuộc Bộ Tư lệnh Binh chủng đặc công huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật đặc nhiệm; phối hợp Lữ đoàn Đặc công 126 thuộc Bộ Tư lệnh Quân chủng hải quân huấn luyện nội dung bơi đường dài 5 km, bơi bí mật và lặn sâu, lặn xa không có khí tài...

Trải qua chặng đường 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (18.10.1956 - 18.10.2026), lực lượng Phòng Cảnh vệ miền Nam, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ vẫn luôn giữ vững phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân: "Tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; vì nước quên thân, vì dân phục vụ". Họ mãi là "lá chắn thép" vững chãi, là điểm tựa tin cậy tuyệt đối, góp phần tô thắm thêm truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng công an nhân dân VN. (còn tiếp)