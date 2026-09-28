Lá chắn thép của cảnh vệ: Cẩn trọng tuyệt đối với từng bữa ăn

"Dù trải qua nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau, với nhiều lần thay đổi phiên hiệu, nhưng nhiệm vụ cốt lõi của đơn vị chưa bao giờ thay đổi: trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào cũng phải đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế có chế độ cảnh vệ, các sự kiện đặc biệt quan trọng diễn ra trên địa bàn phía nam", thượng tá Nguyễn Hữu Liệu, Phó trưởng phòng Cảnh vệ miền Nam, chia sẻ.

Theo thượng tá Nguyễn Hữu Liệu, Phó trưởng phòng Cảnh vệ miền Nam, với chiến sĩ cảnh vệ, vinh quang không nằm ở việc được nhắc tên mà ở sự bình yên của mỗi sự kiện trọng đại Ảnh: Nhật Thịnh

L Á CHẮN THÉP TỪ SỚM, TỪ XA

Nói đến công tác cảnh vệ, người ta thường nghĩ đến hình ảnh những sĩ quan mang kính đen cùng những bộ vest lịch lãm. Đằng sau vẻ ngoài thu hút ấy là một hệ thống phòng thủ đa lớp, khoa học và vô cùng khắt khe.

Thượng tá Nguyễn Hữu Liệu mở đầu câu chuyện với PV Thanh Niên bằng triết lý nghiệp vụ cốt lõi: "Để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho đối tượng cảnh vệ; bịt mọi sơ hở, đồng thời vô hiệu hóa mọi nguy cơ đe dọa an ninh, an toàn đối tượng cảnh vệ và mục tiêu bảo vệ từ trong trứng nước, công tác cảnh vệ phải được triển khai, phòng ngừa từ sớm, từ xa, bảo vệ nhiều lớp và khép kín".

Thượng tá Liệu kể: Trong thời bình, hiểm họa không chỉ đến từ các thế lực thù địch mà còn ẩn chứa trong thiên tai, thời tiết khắc nghiệt. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các lãnh đạo khi đi công tác địa phương, lực lượng cảnh vệ phải phối hợp chặt chẽ với cơ quan, đơn vị liên quan, chủ động xây dựng phương án bảo vệ sát với điều kiện thực tế, trong từng thời điểm cụ thể và luôn có phương án dự phòng, đảm bảo xử lý hiệu quả mọi tình huống có thể xảy ra.

Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, được sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, đơn vị được trang bị nhiều loại vũ khí, khí tài, thiết bị kỹ thuật, công cụ hỗ trợ, phương tiện chuyên dùng hiện đại, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, trong đó có nhiều thiết bị, phương tiện ngang tầm thế giới và khu vực. Đồng thời lực lượng cảnh vệ phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân đội và các ban ngành địa phương, xây dựng thành thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Trung tá Nguyễn Quang Huy kiểm nghiệm thực phẩm Ảnh: PHÒNG CẢNH VỆ MIỀN NAM

"S OI CHIẾU" TỪNG MÓN ĂN

Một trong những lĩnh vực công tác đặc biệt quan trọng của lực lượng cảnh vệ là công tác kỹ thuật bảo vệ. Trung tá Nguyễn Quang Huy, thuộc Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ (người có thâm niên 18 năm trong ngành), nhớ lại những kỷ niệm không thể nào quên qua các sự kiện tầm vóc quốc gia và quốc tế như Hội nghị APEC, lễ kỷ niệm 40, 50 năm đất nước thống nhất hay chuyến thăm chính thức của Tổng thống Mỹ Barack Obama tháng 5.2016...

Theo trung tá Huy, công tác kỹ thuật kiểm nghiệm thực phẩm đòi hỏi quy trình cực kỳ nghiêm ngặt và thống nhất trên toàn quốc từ nguồn gốc nguyên liệu đầu vào, quy trình chế biến, cho đến thành phẩm cuối cùng phục vụ các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách VIP quốc tế đến TP.HCM. Tất cả đều được "soi chiếu dưới kính hiển vi" nghiệp vụ.

Trung tá Huy kể trong một lần phục vụ lãnh đạo đi công tác tại các tỉnh phía nam, đoàn được mời các món đặc sản địa phương. Khi kiểm tra thực đơn, cán bộ làm công tác kiểm nghiệm thực phẩm phát hiện có một món mắm không nằm trong danh mục đã phê duyệt. Món này do lãnh đạo địa phương tự tay chuẩn bị để đãi đoàn khách nên không có trong thực đơn.

Các cán bộ lấy mẫu tiến hành kiểm nghiệm Ảnh: PHÒNG CẢNH VỆ MIỀN NAM

Sau khi báo cáo và được sự đồng ý của chỉ huy đơn vị, cán bộ kỹ thuật bảo vệ nhanh chóng tiến hành lấy mẫu kiểm nghiệm. Dù xuất phát từ tấm lòng chân thành của địa phương, nhưng nếu thiếu sự cảnh giác và kiểm tra kỹ lưỡng, lỗ hổng có thể xảy ra. Từ sự việc đó cho thấy bài học kinh nghiệm về sự tỉ mỉ, không chủ quan, cẩn trọng tuyệt đối trong từng bữa ăn.

Đối với các đoàn khách quốc tế hoặc những tình huống phát sinh đột xuất, trung tá Huy cho biết lực lượng kỹ thuật luôn túc trực, kiểm tra và giám sát chặt chẽ từng món ăn, thức uống phục vụ đối tượng cảnh vệ. Bất kỳ dấu hiệu bất thường nào về an toàn vệ sinh thực phẩm đều được đình chỉ ngay lập tức và xin ý kiến cấp trên để xử lý.

Gấp lại những trang tư liệu về Phòng Cảnh vệ miền Nam, hình ảnh đọng lại sâu đậm nhất không phải là những cỗ xe thiết giáp, những thiết bị phá sóng UAV hiện đại, hay những quy trình kiểm nghiệm ngặt nghèo mà là tâm huyết, là sự hy sinh thầm lặng của những con người đứng ở tuyến sau, sẵn sàng đối mặt với những hiểm họa vô hình, làm "lá chắn thép" bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn cho đối tượng cảnh vệ, để viết tiếp bản hùng ca về lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. (còn tiếp)

Phòng Cảnh vệ miền Nam đã trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (18.10.1956 - 18.10.2026), dưới sự lãnh đạo của Đảng, qua nhiều lần thay đổi tên gọi, trực thuộc các đơn vị trong Công an nhân dân và Quân đội nhân dân. Dù ở bất kỳ đâu, trong điều kiện và hoàn cảnh nào, các thế hệ cán bộ chiến sĩ của đơn vị luôn không quản hy sinh, gian khổ, khắc phục mọi khó khăn thử thách, mưu trí, dũng cảm, đoàn kết một lòng, phối hợp hiệp đồng chiến đấu, ra sức học tập, rèn đức, luyện tài phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước; các đoàn khách quốc tế có chế độ cảnh vệ, các hội nghị, sự kiện đặc biệt quan trọng diễn ra tại địa bàn một số tỉnh miền Trung, Tây nguyên, TP.HCM và các tỉnh, thành phố phía nam trong tình hình hiện nay. Qua đó góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Trong suốt lịch sử hình thành và phát triển, Phòng Cảnh vệ miền Nam đã vinh dự nhận những phần thưởng cao quý: Huân chương Hồ Chí Minh, 4 tập thể và 4 cá nhân được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.



