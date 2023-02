Công an TP.HCM đề nghị truy tố nguyên kế toán trường tiểu học tham ô

Ngày 9.2, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố Đặng Thị Lan Anh (38 tuổi, nguyên kế toán trưởng Trường Tiểu học C. tại Q.Gò Vấp) can tội "tham ô tài sản".

Lập khống các chứng từ chi tiền, tham ô hơn 1,4 tỉ đồng

Kết luận điều tra thể hiện, Đặng Thị Lan Anh bắt đầu làm việc tại Trường tiểu học C. từ năm 2009. Lan Anh được phân công phụ trách kế toán thuộc bộ phận Tài vụ của trường, và sau đó được bổ nhiệm làm kế toán trưởng. Lan Anh là người duy nhất phụ trách công tác kế toán thuộc biên chế của trường, được hưởng lương theo ngạch kế toán viên trung cấp theo chuẩn ngạch viên chức Nhà nước.

Theo đó, Lan Anh được giao thực hiện các nhiệm vụ: theo dõi tình hình thu, chi thường xuyên và các khoản phát sinh thực tế trong năm kế toán; lập thuyết minh dự toán cho năm tài chính tiếp theo; tính lương, chi lương, đóng bảo hiểm cho cán bộ, giáo viên và nhân viên tại trường; lập bảng tính các khoản thu tiền học bán trú cho học sinh học bán trú, cân đối các khoản thu, chi theo nguyên tắc thu đủ bù chi; bảo quản, lưu trữ hồ sơ, chứng từ sổ sách liên quan đến công tác tài chính theo quy định của pháp luật...

Mặc dù Trường tiểu học C. không ký hợp đồng và không có hoạt động mua bán hàng hóa với bà N.T.K.L (đại diện hộ kinh doanh gia dụng K.L), nhưng từ tháng 5.2015 đến ngày 31.12.2020, Đặng Thị Lan Anh vẫn tự thỏa thuận với bà L. về việc chi 10% giá trị ghi trên hóa đơn để xuất khống hóa đơn giá trị gia tăng ghi nhận hoạt động mua bán hàng hóa, văn phòng phẩm, vệ sinh phí... cho Trưởng tiểu học C. do Lan Anh làm kế toán trưởng.

Từ các hóa đơn khống do bà L. lập, Lan Anh chuyển tổng số tiền hơn 1,6 tỉ đồng từ tài khoản của Trường tiểu học C. đến số tài khoản tên bà N.T.K.L.

Trong đó, nguồn tiền từ ngân sách UBND Q.Gò Vấp cấp; chuyển từ tài khoản của tường tại kho bạc là hơn 52 triệu đồng; số tiền còn lại hơn 1,5 tỉ đồng được chuyển từ tài khoản của trường.

Theo đề nghị của Lan Anh, sau khi nhận số tiền hơn 1,6 tỉ, bà L. đến ngân hàng rút tiền mặt và thông báo để Lan Anh trực tiếp đến sạp bán hàng của bà L. nhận tiền. Theo đó, bà L. giữ 10% tương đương hơn 161 triệu đồng, và giao lại cho Lan Anh 90% tương đương hơn 1,4 tỉ đồng như thỏa thuận.

Tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền tham ô

Tại kết luận thanh tra của Thanh tra Q.Gò Vấp, Lan Anh thừa nhận, do mua hàng hóa nên quen biết bà L. bán hàng tại chợ Tân Định (Q.1, TP.HCM). Trong thời gian này, dù Trường tiểu học C. không mua bán hàng hóa với bà L., nhưng để chiếm đoạt tiền, Lan Anh đã tự thỏa thuận với bà L. để xuất hóa đơn giá trị gia tăng khống, và đồng ý chi trả cho bà L. 10% số tiền ghi trên hóa đơn.

Cụ thể, khi có hóa đơn bán hàng do bà L. xuất khống, Lan Anh sẽ lập lệnh chi khống, ký vào mục "kế toán" và trình cho hiệu trưởng ký. Để tránh việc bị hiệu trưởng phát hiện, Lan Anh thường kẹp các lệnh chi khống để lẫn vào nhiều hồ sơ khác và chọn thời điểm hiệu trưởng đang họp hoặc bận việc gấp để trình ký.

Sau khi hiệu trưởng ký, Lan Anh cầm lệnh chi đó đưa đến bộ phận Văn thư để đóng dấu. Khi lệnh chi có đầy đủ chữ ký của kế toán, chủ tài khoản (hiệu trưởng) và con dấu của trường, Lan Anh trực tiếp đến ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước Q.Gò Vấp (nơi trường mở tài khoản) để yêu cầu chuyển tiền đến số tài khoản của bà N.T.K.L tổng số tiền hơn 1,6 tỉ đồng với mục đích chiếm đoạt, sử dụng cá nhân.

Sau khi trừ đi số tiền tương ứng 10% trên hóa đơn chi cho bà L. thì số tiền thực tế Lan Anh nhận được hơn 1,4 tỉ đồng.

Liên quan vụ án Đặng Thị Lan Anh can tội "tham ô tài sản", quá trình Thanh tra Q.Gò Vấp tiến hành thanh tra tại trường, bị can đã cùng lãnh đạo nhà trường tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền mà cơ quan thanh tra xác định có sai phạm.