Công an TP.HCM điều tra vụ khách hàng hành hung shipper ở phường Rạch Dừa

Ngày 11.5, Công an phường Rạch Dừa (ở TP.Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khẩn trương xác minh, làm rõ vụ khách hàng hành hung shipper ở phường Rạch Dừa, gây xôn xao dư luận.

Công an đang điều tra làm rõ hành vi của ông Nguyễn Duy Tấn ẢNH: THANH TUYỀN

Thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 30 ngày 10.5, anh Đ.T.C (35 tuổi, ở phường Rạch Dừa) đến giao đơn hàng cho ông Nguyễn Duy Tấn (55 tuổi) tại căn nhà trên đường Nguyễn Sáng. Tại đây, khi kiểm tra bên ngoài, ông Tấn cho rằng sản phẩm không đúng mẫu mã đã đặt nên yêu cầu anh C. phải mở hộp để dùng thử.

Đúng nguyên tắc giao nhận, anh C. từ chối yêu cầu này và giải thích shipper không có thẩm quyền xử lý hàng hoàn. Nam shipper cũng tận tình hướng dẫn khách hàng liên hệ trực tiếp với chủ shop để khiếu nại hoặc làm thủ tục đổi trả theo quy định.

Tuy nhiên, khi anh C. vừa quay lưng ra xe để tiếp tục công việc, ông Tấn bất ngờ lao tới dùng tay đánh mạnh vào vùng mặt khiến anh C. bị chảy máu mũi, choáng váng. Chứng kiến sự việc bất bình, người dân xung quanh đã dùng điện thoại ghi lại clip và đăng tải lên mạng xã hội. Đoạn video nhanh chóng nhận được hàng ngàn lượt chia sẻ và bình luận phẫn nộ trước hành vi bạo lực của người mua hàng.

Ông Nguyễn Duy Tấn đã thừa nhận hành vi đánh người của mình ẢNH: THANH TUYỀN

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Rạch Dừa đã nhanh chóng mời các bên liên quan về trụ sở làm việc. Bước đầu, ông Nguyễn Duy Tấn đã thừa nhận hành vi đánh người của mình.

Hiện Công an TP.HCM đang củng cố hồ sơ, thu thập chứng cứ và tài liệu y khoa liên quan đến thương tích của nạn nhân để xử lý hành vi khách hàng hành hung shipper nói trên theo quy định của pháp luật.

Công an TP.HCM cảnh báo mọi hành vi sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn, dù xuất phát từ bất kỳ nguyên nhân nào, đều sẽ bị xử lý nghiêm. Đặc biệt, hành vi hành hung người khác không chỉ xâm phạm sức khỏe, danh dự của công dân mà còn gây mất an ninh trật tự nghiêm trọng.

"Người dân cần bình tĩnh, ứng xử văn minh khi phát sinh tranh chấp trong giao dịch dân sự, tránh những hành động manh động dẫn đến hậu quả pháp lý đáng tiếc", Công an TP.HCM lưu ý.