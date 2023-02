Công an TP.HCM khám xét 2 chi cục đăng kiểm

Đến 20 giờ 30 cùng ngày, thông tin về việc khởi tố thêm bị can liên đới chưa được công bố.



Cả 2 chi cục đăng kiểm này đều thuộc Cục Đăng kiểm VN, Bộ GTVT; có chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng Cục Đăng kiểm VN thực hiện quản lý nhà nước về đăng kiểm đối với phương tiện giao thông, phương tiện, đăng kiểm về chất lượng an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường, an toàn lao động đối với các loại phương tiện trong phạm vi quản lý của mình...

Công an TP.HCM khám xét tại Chi cục Đăng kiểm số 9 và thu giữ nhiều tài liệu liên quan vụ án

Hơn 1 tháng qua, công an trên cả nước liên tiếp điều tra sai phạm trong hoạt động đăng kiểm tại các trung tâm đăng kiểm (bỏ qua lỗi vi phạm trong công đoạn kiểm tra hoặc cho thuê phụ tùng thay thế; sử dụng phần mềm để can thiệp trái pháp luật vào hệ thống đăng kiểm xe cơ giới…); khởi tố hàng trăm bị can liên đới.

Riêng Công an TP.HCM trước khi khám xét 2 chi cục nói trên đã khám xét 13 trung tâm đăng kiểm, gồm 5 trung tâm đăng kiểm tại Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Sóc Trăng và 8 đơn vị tại TP.HCM. Công an TP.HCM đã khởi tố 6 vụ án, bắt tạm giam 89 người là giám đốc, phó giám đốc, nhân viên các trung tâm đăng kiểm và những người môi giới.

Công an TP.HCM khám xét tại Chi cục Đăng kiểm số 6

Trong số các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam có ông Đặng Việt Hà, Cục trưởng Đăng kiểm VN và đồng phạm Trần Anh Quân (quyền Trưởng phòng Kiểm định xe cơ giới), Đặng Trần Khanh (Phó phòng) và chuyên viên Phạm Đức Ngọc nhận tiền hối lộ "hằng tháng, hằng quý" của các trung tâm đăng kiểm ở nhiều tỉnh, thành. Đến ngày 17.1 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm VN Trần Kỳ Hình về hành vi nhận hối lộ.