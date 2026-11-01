Công an TP.HCM khởi tố 8 thanh niên hỗn chiến vì mâu thuẫn trên bàn nhậu

Ngày 31.10, Công an xã Phú Giáo (TP.HCM) cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố 8 bị can liên quan vụ hai nhóm thanh niên dùng hung khí hỗn chiến sau mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo thông tin từ Công an xã Phú Giáo, vụ việc xảy ra ngày 19.6.2026 tại địa bàn xã. Xuất phát từ mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, hai nhóm thanh niên làm nghề cạo mủ cao su đã mang hung khí nguy hiểm ra giải quyết xích mích, dẫn đến hỗn chiến.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Phú Giáo nhanh chóng có mặt tại hiện trường, ngăn chặn vụ việc, khống chế những người liên quan và tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ để xử lý theo quy định pháp luật.

Sau quá trình điều tra, ngày 23.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố 8 bị can về các tội gây rối trật tự công cộng, theo khoản 2 điều 318 bộ luật Hình sự; sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, theo khoản 1 điều 304 bộ luật Hình sự.

8 bị can bị khởi tố liên quan vụ hỗn chiến sau mâu thuẫn trên bàn nhậu tại xã Phú Giáo ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Các bị can gồm Nguyễn Minh Tâm (26 tuổi), Châu Ngọc Quý (20 tuổi), Trần Văn Thanh (20 tuổi), Nguyễn Minh Thiện (19 tuổi), Lê Minh Khang (19 tuổi), cùng ở xã Tân Lợi, Đồng Nai; Lê Minh Giàu (31 tuổi, ở xã An Hiệp, tỉnh Vĩnh Long); Ngô Thiện Tâm (33 tuổi, ở xã Xuân Hòa, Đồng Nai) và Thạch Minh Trí (24 tuổi, ở xã Song Hiệp, tỉnh Vĩnh Long).

Qua vụ việc, cơ quan công an cảnh báo tình trạng sử dụng rượu bia, thiếu kiềm chế và mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của người khác và khiến người vi phạm phải chịu trách nhiệm hình sự.

Cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân không sử dụng hung khí để đe dọa, tấn công người khác; chủ động kiềm chế, giải quyết mâu thuẫn bằng biện pháp phù hợp, tránh để những xích mích nhỏ dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật.