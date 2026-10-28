Khởi tố 17 bị can gây rối, hỗn chiến ở Quảng Ngãi

Ngày 28.10, Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 17 bị can liên quan đến hành vi gây rối trật tự công cộng trong vụ hỗn chiến giữa các nhóm thanh thiếu niên trên địa bàn.

Các bị can bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG NGÃI

Theo kết quả điều tra ban đầu, hồi tháng 5, N.Q.T (17 tuổi, ở phường Trương Quang Trọng, Quảng Ngãi) cùng 11 người trú tại các xã Bình Sơn, Đông Sơn, Thọ Phong và những địa bàn liên quan thuộc nhóm "Nhi Nhi" mang theo dao tự chế, dao phóng lợn và các vật dụng khác đến phường Cẩm Thành để tìm nhóm thanh thiếu niên khác giải quyết mâu thuẫn.

Theo cơ quan công an, việc tụ tập, mang theo hung khí và tìm đối thủ đánh nhau còn nhằm mục đích gây chú ý trên mạng xã hội TikTok.

Khi đến phường Cẩm Thành, nhóm "Nhi Nhi" đuổi đánh và dùng cây ba chĩa tấn công B.H.T.T (17 tuổi, ở phường Nghĩa Lộ) khiến nạn nhân ngã xuống đường và bị thương.

Sau đó, nhóm thanh thiếu niên khác xuất hiện, tấn công lại nhóm của N.Q.T. Trong lúc bỏ chạy, N.Q.T bị ngã xuống đường và bị nhiều người bao vây, đánh gây thương tích.

Công an tỉnh Quảng Ngãi triển khai các biện pháp nghiệp vụ, điều tra, xác minh và thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ hành vi của những người liên quan. Sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 17 bị can để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Qua vụ việc, Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo các gia đình, nhà trường cần tăng cường quản lý, giáo dục thanh thiếu niên; kịp thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng tụ tập, tham gia các hội nhóm lệch lạc trên không gian mạng, mang theo hung khí hoặc giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực.

Cơ quan công an khẳng định sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, gây mất an ninh, trật tự công cộng, góp phần răn đe và phòng ngừa chung.