Khởi tố 13 bị can mang hung khí rượt đuổi, đánh nhau ở Đắk Lắk

Ngày 28.10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 13 bị can về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trong số này có 7 người dưới 18 tuổi, 2 sinh viên và 1 học sinh THPT. Bùi Trung Hiếu (24 tuổi, ở phường Tân Lập) được xác định là người cầm đầu.

Công an khởi tố 13 bị can liên quan vụ mang hung khí đánh nhau, gây rối trật tự công cộng ở Đắk Lắk ẢNH: CTV

Theo điều tra ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 7.6, Hiếu điều khiển xe máy lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp, phường Tân Lập, thì bị một số người chiếu đèn pin vào mặt và dùng ná cao su bắn đá trúng người.

Bực tức vì bị tấn công, Hiếu gọi điện rủ khoảng 30 người mang theo dao, rựa, vỏ chai bia và nhiều hung khí khác quay lại khu vực trên để trả thù.

Tuy nhiên, khi đến nơi, nhóm của Hiếu không tìm thấy những người đã tấn công mình. Sau đó, nhóm di chuyển đến đường Trần Quý Cáp, phường Tân Lập, và phát sinh mâu thuẫn với một nhóm thanh niên đang ngồi nhậu ven đường.

Hai nhóm sau đó cầm hung khí rượt đuổi, đánh nhau, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại khu vực.

Sau thời gian củng cố hồ sơ, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố 13 bị can về hành vi gây rối trật tự công cộng để điều tra, xử lý theo quy định.

Theo cơ quan chức năng, vụ việc là lời cảnh báo về hậu quả của hành vi tụ tập, mang hung khí đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn. Gia đình và nhà trường cần tăng cường quản lý, giáo dục thanh thiếu niên, học sinh, giúp các em nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.