Công an TP.HCM kiểm tra nhiều địa điểm của Công ty Thành Bưởi

Kiểm tra toàn diện, nếu phát hiện dấu hiệu tội phạm sẽ xử lý

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, lúc 15 giờ ngày 26.10, lực lượng công an, thanh tra giao thông có mặt tại trụ sở chính Công ty TNHH Thành Bưởi (Công ty Thành Bưởi, số 266 - 268 Lê Hồng Phong, P.4, Q.5). Bên ngoài, lực lượng Công an P.4, CSGT (Q.5) đứng chốt phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường. Các nhân viên của Công ty Thành Bưởi được yêu cầu dừng các hoạt động để phối hợp làm việc với công an. Hành khách tới mua vé đều được hướng dẫn đi nơi khác.

Công an kiểm tra Công ty Thành Bưởi (Q.5) TRẦN DUY KHÁNH

Tương tự, chi nhánh Công ty Thành Bưởi tại số 630 Điện Biên Phủ, P.22, Q.Bình Thạnh và 48C Song hành xa lộ Hà Nội (P.Hiệp Phú, TP.Thủ Đức) cũng bị Công an TP.HCM phối hợp thanh tra giao thông kiểm tra. Tất cả hoạt động vận chuyển hàng hóa, hành khách tại hai chi nhánh này đều tạm dừng để các nhân viên làm việc với công an. Trao đổi với PV Thanh Niên, một tài xế xe trung chuyển của chi nhánh Công ty Thành Bưởi tại số 630 Điện Biên Phủ cho hay lúc 15 giờ ngày 26.10, lực lượng công an, CSGT, thanh tra giao thông kiểm tra bất ngờ chi nhánh này. Công an yêu cầu tất cả nhân viên tại đây xuất trình giấy tờ cá nhân, kiểm tra giám sát hành trình, giấy tờ xe của các xe trung chuyển. Các tài xế có mặt tại địa điểm này đều được công an kiểm tra nhanh ma túy, nồng độ cồn. "Công an kiểm tra kỹ, làm việc với từng nhân viên ở các bộ phận", tài xế này nói.

Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, trong đợt này Công an TP.HCM sẽ phối hợp các cơ quan liên quan kiểm tra toàn diện về mặt pháp lý, cách thức hoạt động kinh doanh tại Công ty Thành Bưởi. Quá trình kiểm tra nếu phát hiện các dấu hiệu vi phạm pháp luật, yếu tố tội phạm thì Công an TP.HCM sẽ xử lý theo quy định.

Chuyển vi phạm của Công ty Thành Bưởi qua Công an TP.HCM

Cùng ngày, tại buổi họp báo kinh tế - xã hội định kỳ của UBND TP.HCM, Phó giám đốc Sở GTVT Bùi Hòa An cho biết chiều cùng ngày Sở đã công bố kết luận kiểm tra Công ty Thành Bưởi, thành phần có đại diện địa phương và doanh nghiệp. Ông An khẳng định quan điểm của lãnh đạo TP.HCM và Sở GTVT là không bao che, dung túng cho hoạt động sai pháp luật để dẫn đến tai nạn thương tâm như vừa rồi.

Trong thông cáo báo chí phát đi chiều cùng ngày, Sở GTVT đã chỉ ra hàng loạt vi phạm của Công ty Thành Bưởi về hoạt động vận tải và điều kiện kinh doanh. Về hợp đồng vận chuyển hàng hóa và giấy vận tải, Sở GTVT TP.HCM xác định hợp đồng vận chuyển hàng hóa chưa đầy đủ thông tin, giấy vận tải thiếu thông tin xếp dỡ hàng hóa lên, xuống xe. Hợp đồng vận chuyển hành khách, du lịch lữ hành không đảm bảo đầy đủ nội dung tối thiểu, danh sách hành khách kèm theo hợp đồng cũng không đầy đủ nội dung theo quy định. Công ty Thành Bưởi tổ chức đón, trả khách thường xuyên lặp đi lặp lại hằng ngày tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện là vi phạm Điều 7 và Điều 8 Nghị định số 10/2020 của Chính phủ. Một số trường hợp kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, kinh doanh vận tải khách du lịch mà không có hợp đồng vận chuyển (đối với xe 29 chỗ vận chuyển hành khách đi từ địa điểm số 266 - 272 và số 258 Lê Hồng Phong, P.4, Q.5).

Chưa kể, người của nhà xe Thành Bưởi ký kết các hợp đồng vận chuyển hành khách du lịch lữ hành bằng ô tô từ tỉnh Lâm Đồng đi TP.HCM nhưng chưa được người đại diện pháp nhân của công ty ủy quyền. Theo Sở GTVT, hành trình vận chuyển, thời gian, các điểm đón, trả khách của một số phương tiện không trùng khớp giữa hợp đồng vận chuyển và dữ liệu thiết bị giám sát hành trình diễn ra một số ngày trong tháng 1.2023 và tháng 4.2023.

Bến xe Thành Bưởi tại TP.Đà Lạt, Lâm Đồng GIA BÌNH

Ngoài ra, công ty này còn một số vi phạm về quản lý phương tiện, quản lý tài xế. Đáng lo ngại hơn, Sở GTVT xác định doanh nghiệp không thực hiện đúng quy trình đảm bảo an toàn giao thông của công ty xây dựng, bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông cũng không thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ.

Về phương hướng xử lý, Sở GTVT cho biết Thanh tra Sở đang tiến hành các thủ tục để xử phạt hành chính đối với Công ty Thành Bưởi, đồng thời tiếp tục xác minh làm rõ, xử phạt đối với các vi phạm của lái xe. Đối với một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật được phát hiện qua công tác kiểm tra và không thuộc thẩm quyền xử lý, Sở GTVT sẽ chuyển hồ sơ đến Công an TP.HCM và các cơ quan chức năng liên quan để xem xét và xử lý.



