Công an TP.HCM ra quân Chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh

Tham dự chương trình có trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM; anh Ngô Minh Hải, Bí thư Thành đoàn TP.HCM…



Trong Chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh năm 2024, tuổi trẻ Công an TP.HCM tiếp tục vận động người dân và người nổi tiếng trong cộng đồng (KOLs) tham gia hoạt động bóc xóa các sản phẩm quảng cáo sai quy định nhằm đảm bảo an ninh trật tự, chỉnh trang mỹ quan đô thị.

Công an TP.HCM cũng ra mắt 23 "Tổ tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội", nhằm phát huy vai trò xung kích, nòng cốt của thanh niên Công an TP.HCM trong các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; triệt xóa các băng nhóm, tổ chức, đường dây tội phạm ma túy. Các điểm, tụ điểm mua bán, tổ chức sử dụng, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy liên quan đến thanh, thiếu niên. Nhất là các hoạt động liên quan đến mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an TP.HCM đã tổ chức ký kết liên tịch với Đoàn các đơn vị THANH NAM

Công an TP.HCM cũng sẽ hỗ trợ xây dựng sân chơi cho thiếu nhi địa bàn khó khăn, trao tặng sinh kế cho thanh niên hoàn lương, tập huấn kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phổ biến luật An ninh mạng, tuyên truyền luật Cư trú, luật Căn cước cho thanh niên công nhân…

Tại chương trình, Công an TP.HCM đã tổ chức ký kết liên tịch với Đoàn các đơn vị: Tổng công ty điện lực TP.HCM, Tổng công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV, Sở Giao thông vận tải TP.HCM trong tổ chức thực hiện công trình thanh niên "Xây dựng trạm điện, trạm tín hiệu xanh, sạch, đẹp vì mỹ quan đô thị TP.HCM" giai đoạn 2024 – 2027.

Phát biểu tại chương trình, trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM, cho rằng hiện nay, tình hình kinh tế, xã hội của TP.HCM và cả nước còn gặp nhiều khó khăn, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, tình trạng ô nhiễm môi trường ở TP.HCM vẫn còn nhiều vấn đề phức tạp. Từ đó đặt ra yêu cầu cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên phải xây dựng được các phong trào thi đua thật sự sôi nổi, có nội dung trọng tâm, phát huy được tinh thần xung kích, tình nguyện, lập công của tuổi trẻ Công an TP.HCM và đem lại những kết quả cụ thể, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị và các nhiệm vụ, mục tiêu trong sự phát triển của thành phố.

"Các chiến sĩ trẻ đã thực hiện tốt các giải pháp phát huy vai trò xung kích của thanh niên Công an TP.HCM thông qua việc tham mưu thành lập 23 đội hình tuyên truyền pháp luật phòng, chống tội phạm về ma túy và tệ nạn xã hội cấp công an thành phố và công an 21 quận, huyện, TP.Thủ Đức. Tham mưu xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình dân vận, góp phần phát triển phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn và nhiều công trình tình nguyện, an sinh xã hội thiết thực, kịp thời…. Những điều tuyệt vời ấy đã khắc họa rõ nét hình ảnh người cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên công an thành phố bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ", Giám đốc Công an TP.HCM phát biểu.

Đoàn viên thanh niên công an TP.HCM sẵn sàng phát huy năng lực, sở trường, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nội dung đề ra trong Chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh 2024 THANH NAM

Trung tướng Lê Hồng Nam cũng biểu dương công tác kết nối, ký kết phối hợp với các tổ chức chính trị, các đơn vị doanh nghiệp ngoài lực lượng để đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật, phòng chống tội phạm và xây dựng mỹ quan thành phố. Đây là những công trình, phần việc gắn với đặc thù của từng đơn vị, bám sát chủ trương "lấy chuyên môn làm tình nguyện, lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng", không chỉ làm đẹp cho thành phố mà còn góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân, xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình...