Hoa hậu, người nổi tiếng, công an tham gia chiến dịch đẩy lùi 'quảng cáo bẩn'

Thời gian gần đây, không ít người bày tỏ sự ngạc nhiên khi trong các buổi cạo, xóa biển "quảng cáo bẩn" sai quy định liên quan đến hút hầm cầu, cho vay tín dụng đen, lắp wifi, dịch vụ cửa cuốn... tại các tuyến đường ở TP.HCM có sự xuất hiện của không ít người nổi tiếng.



Có thể kể như: nghệ sĩ Quyền Linh, MC Quỳnh Hoa, DJ Mie, Hoa hậu Ngọc Châu, Hoa hậu Lê Hoàng Phương, TikToker Hậu Hoàng, diễn viên Hiếu Hiền, gia đình nghệ sĩ Thành Đạt và Hải Băng cùng rất nhiều nghệ sĩ trong Đội Tình nguyện viên nghệ sĩ TP.HCM…

Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia xóa "quảng cáo bẩn" THANH NAM

Hoa hậu Ngọc Châu cho biết xóa "quảng cáo bẩn" là một trong những bước để gìn giữ an ninh trật tự và vẻ đẹp mỹ quan đô thị. Đồng thời là cách để phòng chống tội phạm.

"Những quảng cáo về tín dụng, tài chính… dạo gần đây khá phổ biến khiến người dân dễ dàng mắc bẫy. Nếu chúng ta phòng chống trước một bước thì sẽ hạn chế được phần nào chuyện các nạn nhân bị lừa đảo. Theo tôi, mỗi công dân, không chỉ là người trẻ, đều có trách nhiệm chung tay đem đến môi trường sống an toàn và bền vững hơn. Với bản thân tôi là một người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, thì tôi cảm thấy rất vinh dự khi tham gia hoạt động ý nghĩa này. Thật hy vọng thông qua những hoạt động thiết thực thế này sẽ góp phần lan tỏa nhiều hơn thông điệp đẩy lùi "quảng cáo bẩn", cũng như kêu gọi sự chung tay, đồng lòng của tất cả mọi người", Hoa hậu Ngọc Châu chia sẻ.

Hoa hậu Ngọc Châu kêu gọi sự chung tay, đồng lòng của tất cả mọi người trong việc đẩy lùi "quảng cáo bẩn" THANH NAM

DJ Mie kể rằng từ trước đến nay bản thân đã tham gia nhiều hoạt động cải tạo môi trường sống. Và khi chứng kiến người dân ở trên toàn thành phố đồng lòng tham gia bóc gỡ các sản phẩm quảng cáo sai quy định, đã nhận thấy đây là một chiến dịch rất ý nghĩa. Và mỗi người đều có thể đóng góp cho thành phố từ những việc làm đơn thuần, thiết thực nhất.

"Mình mong rằng sẽ lan tỏa được việc làm này để hàng triệu người cùng tham gia để đẩy lùi tội phạm, bảo vệ mỹ quan đô thị", DJ Mie nói.

DJ Mie tham gia cạo, xóa biển quảng cáo sai quy định THANH NAM

Đại úy Đặng Văn Thắng, Trưởng ban Thanh niên Công an TP.HCM, cho biết ngay từ khi Công an TP.HCM tham mưu cho Ban Chỉ đạo 138 (Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc TP.HCM - PV) triển khai Chiến dịch ra quân tuyên truyền vận động người dân, các tổ chức chính trị xã hội cùng tham gia bóc gỡ các sản phẩm quảng cáo sai quy định tại TP.HCM, ban Thanh niên đã luôn xác định hoạt động này góp phần đảm bảo an ninh trật tự và chỉnh trang mỹ quan đô thị.

Và muốn đạt được hiệu quả thì cần phải duy trì thực hiện liên tục, lâu dài. Đặc biệt là cần phải có sự chung tay góp sức của tất cả người dân đang sinh sống và làm việc tại thành phố này, chứ không phải trách nhiệm riêng của một tổ chức hay một cá nhân nào.

"Có một tín hiệu rất tích cực và vui mừng, là khi nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, KOLs (những người có sự ảnh hưởng đến mọi người trên các nền tảng mạng xã hội – PV) vì thấy chiến dịch đẩy lùi "quảng cáo bẩn" có ý nghĩa nên cùng chủ động tình nguyện tham gia. Theo tôi, đó là việc làm thể hiện trách nhiệm của các bạn đối với TP.HCM, vừa góp phần lan những thông điệp tích cực", đại úy Thắng nói.

Vợ chồng nghệ sĩ Thành Đạt và Hải Băng tham gia chiến dịch đẩy lùi "quảng cáo bẩn" THANH NAM

Trưởng ban Thanh niên Công an TP.HCM chia sẻ thêm: "Trong thời kỳ cách mạng 4.0, không gian mạng phát triển mạnh mẽ, có khả năng tác động nhanh trên diện rộng đối với mọi mặt trên đời sống xã hội, bên cạnh đó Việt Nam có số lượng người dùng các trang mạng xã hội Facebook, TikTok... là rất lớn. Và sự chung tay của các hoa hậu, nghệ sĩ nổi tiếng sẽ góp phần tác động tuyên truyền mạnh mẽ hơn nữa không chỉ tại TP.HCM mà có thể nhân rộng mô hình này trên cả nước".

TikToker Hậu Hoàng chung tay đẩy lùi tội phạm, bảo vệ mỹ quan đô thị bằng việc tham gia hoạt động cạo, xóa biển quảng cáo sai quy định THANH NAM

Theo đại úy Đặng Văn Thắng, một năm qua, thông qua công tác dân vận đã vận động được gần 200.000 lượt người dân tham gia, qua đó cũng góp phần đẩy mạnh phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Đại diện ban Thanh niên Công an TP.HCM cũng thông tin, hoạt động bóc gỡ các sản phẩm quảng cáo sai quy định tại TP.HCM sẽ không giới hạn thời gian. Bởi vì đây là chiến dịch sẽ được thực hiện dài hạn, xuyên suốt, liên tục.