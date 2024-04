Tổ thường trực KH02 Công an TP.HCM ứng dụng bản đồ số để chống tội phạm

Giúp trấn áp tội phạm

Suốt thời gian qua, Công an TP.HCM đã triển khai thực hiện công trình thanh niên "Ứng dụng bản đồ số tại Trung tâm thông tin chỉ huy phục vụ công tác chỉ huy, điều hành, triển khai lực lượng tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh, trật tự thuộc Công an TP.HCM (tổ công tác 363 - PV)".

Công trình này là của đại úy Võ Thị Bích Phương (31 tuổi), Phó trưởng ban, Ban Thanh niên Công an TP.HCM.

Đại úy Phương cho biết bản đồ số là hệ thống tích hợp tính năng của nhiều trang thiết bị, ứng dụng công nghệ hiện đại. "Một trong những khó khăn đầu tiên trong quá trình ứng dụng bản đồ số là về con người. Vì thế tôi và các đồng đội phải giải quyết được những câu hỏi như: làm thế nào để sắp xếp, bố trí nhân lực nhằm duy trì việc theo dõi, chỉ huy, điều phối các lực lượng tuần tra, kiểm soát hàng ngày 24/24. Qua đó, giúp đảm bảo việc tổ chức tuần tra, kiểm soát được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch và đáp ứng nhanh và kịp thời nhất các yêu cầu hỗ trợ hay khi có các tình huống, vụ việc nghiêm trọng xảy ra. Từ đó, ứng dụng bản đồ số ra đời", đại úy Phương nói.

Tổ thường trực KH02 đã chính thức được thành lập với kỳ vọng đóng góp tích cực vào thành công chung của Công an TP.HCM, góp phần giữ gìn an ninh trật tự của thành phố THANH NAM

Và sau khi triển khai thí điểm đạt hiệu quả, Ban Thanh niên đã xin ý kiến Giám đốc Công an TP.HCM phê duyệt để phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thành lập tổ thường trực KH02 vào năm 2023. "Mục đích là để tăng cường quân số cho Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP.HCM thực hiện nhiệm vụ theo dõi, giám sát lực lượng tuần tra, tham mưu điều phối trong các khung giờ ngoài giờ hành chính và khi có yêu cầu đột xuất…", đại úy Phương cho hay.

Theo đại úy Phương, trong năm 2023, tổ thường trực KH02 đã tăng cường trực ngoài giờ hành chính với hơn 200 lượt trực. Đồng thời, theo dõi hơn 2.300 lượt tuần tra, kiểm soát của các tổ công tác 363. Từ đó, góp phần nhắc nhở, đôn đốc hơn 550 lượt tuần tra không mở thiết bị định vị. Qua đó, đã góp phần rất lớn trong việc phát huy hiệu quả lực lượng tuần tra, kiểm soát, phát hiện hơn 10.000 đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội và vi phạm pháp luật.

Chính từ hoạt động của tổ thường trực KH02 đã giúp Công an TP.HCM nhiều lần trấn áp tội phạm vi phạm trật tự an toàn giao thông, ma túy… Đặc biệt là góp phần đảm bảo an ninh, trật tự ở TP.HCM trong các đợt cao điểm, dịp lễ lớn, không để xảy ra vụ việc phức tạp.

Thượng tá Trần Anh Thanh, Phó trưởng phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị Công an TP.HCM, kỳ vọng trong thời gian tới, các thành viên của tổ thường trực KH02 nỗ lực, phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành các nhiệm vụ được giao THANH NAM

Góp phần giữ gìn an ninh trật tự của thành phố

Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà tổ thường trực KH02 đã đạt được trong năm 2023, mới đây, trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM đã ký ban hành quyết định chính thức thành lập và ban hành quy chế hoạt động của tổ thường trực theo dõi bản đồ số trong công tác 363 (gọi tắt là tổ thường trực KH02), trong đó đại úy Phương làm tổ trưởng.

Thượng tá Trần Anh Thanh, Phó trưởng phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị Công an TP.HCM, đánh giá công trình thanh niên ứng dụng bản đồ số đã góp phần nâng cao chất lượng công tác tuần tra, kiểm soát qua đó kéo giảm tình hình tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội tại TP.HCM.

"Công trình thanh niên này đã được lãnh đạo TP.HCM, Bộ Công an khen thưởng, trao tặng các giải thưởng, đặc biệt là giải ba Giải thưởng Sáng tạo thành phố năm 2023. Và ý tưởng sáng tạo này cũng thể hiện tinh thần xung kích, sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ của tuổi trẻ Công an TP.HCM, đồng thời bám sát định hướng của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP.HCM và phương châm hoạt động giai đoạn 2022 – 2027 là "tổ chức các hoạt động phong trào gắn với nhiệm vụ chuyên môn", thượng tá Thanh cho biết.

Cũng theo Phó trưởng phòng Công tác Đảng và công tác chính trị Công an TP.HCM: "Với việc công trình thanh niên này được Giám đốc Công an TP.HCM ký ban hành quyết định chính thức thành lập tổ thường trực KH02 thuộc Công an TP.HCM đã đánh dấu một bước ngoặt lớn trong công tác tham mưu gắn kết hoạt động Đoàn với công tác chuyên môn nghiệp vụ. Từ mô hình xung kích của đoàn viên thanh niên đã phát triển thành tổ công tác chính thức của Công an TP.HCM".

Thượng tá Thanh kỳ vọng trong thời gian tới, các thành viên của tổ thường trực KH02 sẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, năng động, sáng tạo, hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Đại úy Phương cho biết: "Tổ thường trực KH02 đã chính thức được thành lập, có sự nâng cấp về chất lượng cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên tham gia. Bên cạnh đó là sự quản lý, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chặt chẽ theo quy chế. Hy vọng với sự đổi mới và nâng cấp này, sẽ góp phần nâng cao chất lượng công tác tuần tra, đóng góp tích cực vào thành công chung của Công an TP.HCM, góp phần giữ gìn an ninh trật tự của thành phố".