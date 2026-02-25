Ngày 25.2, Công an phường An Hội Tây (quận Gò Vấp cũ), Công an TP.HCM thông tin tìm chủ sở hữu hoặc người có liên quan 13 xe mô tô đang bị tạm giữ.

Công an TP.HCM tìm chủ sở hữu 13 mô tô quá hạn tạm giữ ẢNH MINH HỌA

Trước đó, Công an phường An Hội Tây phát hiện và lập biên bản, tạm giữ 13 xe mô tô vắng chủ, là tang vật trong các vụ vi phạm pháp luật.

Đến nay, số xe trên đã quá thời hạn tạm giữ mà người điều khiển, chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp các phương tiện này không đến trụ sở công an phường để giải quyết theo quy định.

Mọi thông tin liên hệ qua Công an phường An Hội Tây tại địa chỉ 875 - 877 Quang Trung (phường An Hội Tây) hoặc liên hệ chiến sĩ Nguyễn Viết Nam, số điện thoại 0985.067.672 để phối hợp giải quyết.

Sau thời hạn 1 năm, kể từ lần thứ 2 đăng tìm thông tin chủ sở hữu trên báo và niêm yết công khai tại trụ sở công an phường, nếu người điều khiển, chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp phương tiện không đến nhận, thì số phương tiện nêu trên sẽ bị tịch thu, xử lý theo quy định.