Công an TP.HCM tìm chủ sở hữu xe máy trong vụ án ma túy

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM phát thông báo tìm chủ sở hữu xe máy có đặc điểm nêu trên liên quan đến vụ án "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" do Phạm Quốc Nhân cùng đồng phạm thực hiện. Vụ việc được phát hiện vào ngày 7.10.2025 tại phường Tân Hiệp, TP.HCM.

Ảnh minh họa ẢNH MINH HỌA (AI)

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã tạm giữ 1 xe máy mang biển số 67K1 - 0129, số khung: NJ1102000022650, số máy: LC152FMH00121688. Đến nay, lực lượng chức năng vẫn chưa xác định được chủ sở hữu hợp pháp của phương tiện này.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đề nghị ai là chủ sở hữu hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến chiếc xe máy nói trên, liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng PC04 - Cơ sở 1), địa chỉ số 26 đường D8, khu dân cư Chánh Nghĩa, phường Thủ Dầu Một, TP.HCM; gặp cán bộ thụ lý Lê Thanh Hùng (Số điện thoại: 0939685858).

