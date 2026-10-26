Công an TP.HCM tìm bị hại vụ giả nhân viên FPT bán thiết bị điện tử giá rẻ

Ngày 26.10, lực lượng chức năng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra và tiến hành tìm bị hại vụ giả nhân viên FPT bán thiết bị điện tử giá rẻ liên quan đến vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" do Trần Bạch Dương (26 tuổi, ở TP.HCM) thực hiện.

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Trước đó, vào tháng 9.2026, cơ quan điều tra phát hiện vụ việc và đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Bạch Dương về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra ban đầu, Trần Bạch Dương sử dụng mạng xã hội để tiếp cận các nạn nhân, tự xưng bản thân là nhân viên thuộc Công ty cổ phần FPT nhằm tạo lòng tin. Bị can đưa ra thông tin gian dối rằng mình được hưởng chính sách ưu đãi mua thiết bị điện tử với giá rẻ để dụ dỗ người mua chuyển tiền.

Ban đầu, sau khi nhận tiền, Dương giao một số sản phẩm đúng hẹn để các nạn nhân tin tưởng và tiếp tục đặt mua số lượng thiết bị điện tử lớn hơn với số tiền nhiều hơn. Ngay khi nhận được các khoản tiền lớn tiếp theo, bị can lập tức chiếm đoạt toàn bộ.

Để phục vụ công tác điều tra và xử lý vụ án theo quy định pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thông báo ai là nạn nhân bị Trần Bạch Dương chiếm đoạt tiền theo thủ đoạn trên, nhanh chóng liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (địa chỉ số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM), gặp điều tra viên Nguyễn Ngọc Hoàng (số điện thoại: 0971440567) để cung cấp thông tin và giải quyết.