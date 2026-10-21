Công an TP.HCM tìm tung tích người tử vong chỉ còn bộ xương trong nhà hoang

Ngày 21.10, Công an TP.HCM phát thông báo tìm tung tích người tử vong đã lâu trong một căn nhà hoang thuộc khu biệt thự ở khu phố Hòa Phú 3, phường Bình Dương. Tại hiện trường chỉ còn lại bộ xương cùng một số loại thuốc dùng cho người bệnh tiểu đường.

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Theo thông tin ban đầu, ngày 17.6, cơ quan chức năng nhận tin báo về thi thể 1 người tử vong chưa rõ nguyên nhân tại căn nhà hoang thuộc khu biệt thự ở khu phố Hòa Phú 3, phường Bình Dương, TP.HCM.



Qua công tác khám nghiệm hiện trường, người này tử vong từ lâu, tử thi chỉ còn lại bộ xương. Tại hiện trường lực lượng chức năng phát hiện một số loại thuốc chuyên dùng điều trị cho người bệnh tiểu đường.

Để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong cũng như lai lịch của người này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đề nghị ai là người thân hoặc có thông tin liên quan trên xin liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tại địa chỉ số 47 Thành Thái, phường Diên Hồng, TP.HCM để được tiếp nhận giải quyết.

Người dân hoặc cơ quan, đơn vị có thông tin liên quan có thể liên hệ trực tiếp điều tra viên Lê Văn Thắng (Đội 3, Phòng PC01 - Công an TP.HCM) qua số điện thoại 0977475161.