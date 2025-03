Công an TP.HCM triệt phá băng nhóm bắt 1 người Trung Quốc, cưỡng đoạt 10 tỉ đồng

Theo công an, lúc 6 giờ ngày 28.2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM nhận được tin báo về việc một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc bị 1 nhóm người (trong đó có người Việt Nam và người Trung Quốc) bắt cóc tống tiền cưỡng đoạt tài sản.

Lực lượng công an bắt giữ Ma Cai và Fan Guohui ẢNH: CACC

Sau khi tiếp nhận thông tin, Giám đốc Công an TP.HCM và Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã giao Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp Phòng 6 - Cục Cảnh sát hình sự, các cục nghiệp vụ của Bộ Công an, các phòng nghiệp vụ của Công an TP.HCM khẩn trương truy xét, đảm bảo an toàn tính mạng cho người bị bắt cóc.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã phân công các trinh sát, điều tra viên dày dặn kinh nghiệm trong đấu tranh các vụ án có yếu tố nước ngoài, có tính chất đặc biệt nghiêm trọng phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan tiến hành truy tìm nhóm đối tượng.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và nguồn tin từ nhân dân cung cấp, sau 4 giờ truy xét, các trinh sát đã xác định được manh mối các đối tượng là Ma Cai (49 tuổi) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu; Fan Guohui (39 tuổi); Li Chuang (47 tuổi, đều có quốc tịch Trung Quốc); Huỳnh Văn Toàn (30 tuổi, ở Bình Định); Lê Thị Bích Xuyên (35 tuổi, ở Cần Thơ) và Nguyễn Thanh Vũ (31 tuổi, ở Bình Định) là nhóm giúp sức cho 3 đối tượng người Trung Quốc thực hiện hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản.

Đáng chú ý, nơi "con tin" đang bị giữ thuộc địa bàn xã Phạm Văn Hai (H.Bình Chánh tiếp giáp H.Hóc Môn, TP.HCM) là khu vực có địa hình hiểm trở, cây cối um tùm, nằm cách xa khu dân cư. Do đó, phương án tổ chức đánh bắt, giải cứu được Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM lên kế hoạch chi tiết.

Khi phát hiện bị công an vây bắt, nhóm người manh động, liều lĩnh mang hung khí chống trả, chuẩn bị nhiều đồ vật, phương tiện để tẩu thoát.

Với tinh thần đấu tranh với tội phạm đến cùng, vận dụng linh hoạt các phương án truy bắt, sự kiên quyết, khôn khéo và nghiệp vụ sắc bén, công an đã bắt giữ nhóm đối tượng, đảm bảo an toàn tính mạng cho con tin và lực lượng tham gia truy bắt.

Tại cơ quan công an, những người này đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Trong đó, 3 đối tượng Ma Cai, Fan Guohui, Li Chuang đã bàn bạc, lên kế hoạch bắt cóc, uy hiếp, đe dọa và yêu cầu nạn nhân phải chuyển số tiền hơn 600.000 USDT (tương đương 10 tỉ đồng).

Do chưa thông thạo địa bàn tại Việt Nam, chúng thuê nhóm Huỳnh Văn Toàn, Lê Thị Bích Xuyên, Nguyễn Thanh Vũ theo dõi thói quen sinh hoạt của nạn nhân, cung cấp các thông tin cần thiết và cho tiền hoa hồng lên đến hàng chục triệu đồng sau mỗi lần đáp ứng được yêu cầu của chúng đưa ra.

Ma Cai khi bị bắt ẢNH: CACC

Sau thời gian theo dõi, vào lúc 0 giờ ngày 28.2, phát hiện nạn nhân vừa xuống xe ô tô, ngay lập tức Fan GuoHui cùng đồng phạm áp sát bắt giữ đưa lên xe 4 chỗ chở đi. Ma Cai cùng với Li Chuang đi xe máy chạy theo phía sau có nhiệm vụ quan sát, cảnh giới. Sau đó, cả nhóm đưa nạn nhân đến bãi đất trống và uy hiếp tống tiền.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Ma Cai, Fan GuoHui, Li Chuang, Lê Thị Bích Xuyên, Huỳnh Văn Toàn về tội tội bắt người trái pháp luật và tội cưỡng đoạt tài sản; Nguyễn Thanh Vũ về tội bắt người trái pháp luật, quy định tại điều 157 bộ luật Hình sự.