Ngày 29.11, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 26 bị can (bắt tạm giam 24 bị can, cho tại ngoại 2 bị can) để điều tra về các hành vi liên quan đến 5 tội danh, gồm: rửa tiền, đánh bạc, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, giữ người trái pháp luật và thu thập trái phép thông tin tài khoản ngân hàng. Đường dây này do Chen Chien Yu (quốc tịch Trung Quốc - Đài Loan) cầm đầu tại Việt Nam.

Bị can Chen Chien Yu ẢNH: CTV

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Ban giám đốc Công an TP.HCM về đấu tranh phòng, chống tội phạm rửa tiền, đánh bạc qua mạng, PC02 đã tập trung xác minh hoạt động mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng trái phép trên địa bàn.

Qua thời gian theo dõi, PC02 phối hợp Công an phường An Lạc cùng các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt ập vào kiểm tra nhiều căn hộ tại chung cư Imperial Place (phường An Lạc) và một số địa điểm khác ở TP.HCM. Tại hiện trường, lực lượng chức năng bắt quả tang nhiều người đang túc trực để xác thực khuôn mặt (sinh trắc học), phục vụ các giao dịch chuyển tiền trên ứng dụng ngân hàng.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, đường dây này vận hành theo phương thức tinh vi nhằm qua mặt hệ thống bảo mật của ngân hàng. Toàn bộ điện thoại cài đặt ứng dụng ngân hàng được đặt cố định tại các căn hộ và do nhóm đối tượng điều khiển từ xa. Khi ứng dụng yêu cầu xác thực khuôn mặt đối với các giao dịch lớn, những người được thuê đứng tên tài khoản phải có mặt đúng ca trực để quét sinh trắc học cho lệnh chuyển tiền được thông suốt.

Giao dịch khoảng 8 tỉ đồng mỗi ngày

Theo lời khai của Chen Chien Yu, từ khoảng tháng 8.2024, Chen Chien Yu được thuê tổ chức tìm người mở tài khoản ngân hàng tại Việt Nam để luân chuyển dòng tiền cho các trang web đánh bạc. Mức thù lao Chen được hưởng là 25 triệu đồng/tháng cho mỗi đầu người tuyển được, cộng thêm 0,3% trên tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản này.

Để vận hành đường dây tại TP.HCM, Chen thuê căn hộ trên đường Nguyễn Hữu Thọ làm điểm tập kết, sau đó liên tục di chuyển qua các chung cư ở khu vực quận 6 (cũ) và phường An Lạc nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Tang vật vụ án ẢNH: CTV

Giúp sức đắc lực cho Chen gồm vợ chồng Trần Kim Thành (44 tuổi) và Háu Khoành Phón (42 tuổi, ở phường Minh Phụng) với vai trò tuyển người, gom tài khoản và trả lương. Ngoài ra, Ngô Tú Liên (39 tuổi, ở phường Bình Trị Đông) được thuê làm phiên dịch, trực tiếp hướng dẫn những người đứng tên tài khoản thao tác xác thực giao dịch. Sau đó, Liên tiếp tục tuyển thêm Lê Thành Huy (27 tuổi, quê Thái Nguyên) và Nguyễn Thành Trung (39 tuổi, quê Cà Mau) để hỗ trợ quản lý nhân sự.

Với thủ đoạn trên, nhóm của Chen đã thuê 14 người đứng tên mở tổng cộng 103 tài khoản ngân hàng. Trung bình mỗi ngày, lượng tiền luân chuyển qua hệ thống tài khoản này lên đến khoảng 8 tỉ đồng. Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền đường dây này đã rửa là hơn 373,1 tỉ đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét dòng tiền và làm rõ vai trò của các đối tượng điều hành từ xa ở nước ngoài để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.