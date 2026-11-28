Ngày 27.11, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.HCM hướng dẫn quy trình xử lý khi du khách nước ngoài không may làm rơi hoặc bị mất hộ chiếu trong thời gian tham quan, lưu trú tại Việt Nam.

Người nước ngoài đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.HCM làm giấy tờ ẢNH: ĐỘC LẬP

Theo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, việc thất lạc hoặc mất hộ chiếu là sự cố ngoài ý muốn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến lịch trình và thủ tục xuất cảnh của du khách quốc tế. Để chủ động xử lý sự cố đúng quy định pháp luật và bảo đảm quyền lợi hợp pháp, du khách nước ngoài cần bình tĩnh thực hiện tuần tự 3 bước:

Bước 1: Trình báo tại công an phường, xã

Ngay khi phát hiện mất hộ chiếu, du khách cần đến ngay trụ sở công an phường, xã nơi xảy ra vụ việc hoặc nơi đang đăng ký tạm trú để trình báo.

Tại cơ quan công an, du khách cung cấp đầy đủ thông tin nhân thân, quốc tịch, số hộ chiếu (nếu có), thời gian, địa điểm cùng hoàn cảnh bị mất, đồng thời đề nghị cấp giấy xác nhận việc trình báo để phục vụ các thủ tục tiếp theo. Để quá trình xác minh diễn ra thuận lợi, du khách nên chuẩn bị sẵn bản sao, hình ảnh chụp hộ chiếu, thị thực điện tử (e-visa) hoặc các giấy tờ tùy thân liên quan khác (nếu có).

Bước 2: Liên hệ cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự

Sau khi có xác nhận của công an địa phương, du khách liên hệ trực tiếp với đại sứ quán, tổng lãnh sự quán hoặc cơ quan lãnh sự có thẩm quyền của quốc gia mình mang quốc tịch tại Việt Nam.

Du khách đề nghị cơ quan đại diện cấp hộ chiếu mới, hộ chiếu khẩn cấp hoặc giấy tờ có giá trị đi lại thay thế theo quy định của quốc gia cấp hộ chiếu, đồng thời xin cấp văn bản lãnh sự cần thiết để thực hiện thủ tục xuất cảnh tại Việt Nam. Trường hợp quốc gia của du khách chưa có cơ quan đại diện tại Việt Nam, cần liên hệ cơ quan đại diện có thẩm quyền (kiêm nhiệm) để được hướng dẫn.

Bước 3: Liên hệ cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam

Sau khi được cấp giấy tờ đi lại thay thế, du khách mang hồ sơ đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh có thẩm quyền tại Việt Nam để được hướng dẫn xác minh, đối chiếu thông tin nhập cảnh và tình trạng tạm trú.

Du khách cần liên hệ cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam để được hỗ trợ kịp thời ẢNH: ĐỘC LẬP

Căn cứ vào tình trạng nhập cảnh, cư trú thực tế của từng trường hợp (nhập cảnh theo diện miễn thị thực, thị thực điện tử hay thị thực du lịch), cơ quan chức năng sẽ giải quyết các giấy tờ liên quan đến thị thực và hoàn tất thủ tục xuất cảnh trước khi du khách thực hiện chuyến bay hoặc hành trình rời Việt Nam.

Lưu ý giúp du khách hạn chế rủi ro pháp lý

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.HCM cũng nhấn mạnh những lưu ý quan trọng giúp du khách hạn chế rủi ro pháp lý. Cụ thể, tuyệt đối không sử dụng giấy xác nhận mất hộ chiếu của công an địa phương thay cho hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế.

Đồng thời, không tự động gia hạn tạm trú, việc mất hộ chiếu không làm phát sinh quyền tự động kéo dài thời hạn tạm trú tại Việt Nam.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh khuyến cáo du khách cần chủ động làm thủ tục sớm. Khẩn trương thực hiện các bước trên để tránh ảnh hưởng đến lịch trình xuất cảnh và phát sinh tình trạng quá hạn tạm trú. Nếu đi du lịch theo chương trình của doanh nghiệp lữ hành, du khách cần thông báo ngay cho đơn vị tổ chức tour để được hỗ trợ phối hợp giải quyết kịp thời.