Công an TP.HCM triệt phá nhóm nữ điều hành hụi online để cho vay lãi nặng 'cắt cổ'

Ngày 12.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự - PC02) Công an TP.HCM cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Uyên Phương, Trần Thị Thùy Trang và Nguyễn Thị Hạnh (cùng ở thành phố Đà Nẵng), để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Hạnh, Trang, Phương (từ trái qua) khi bị bắt ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo điều tra ban đầu, vụ việc bắt nguồn từ đơn tố cáo của bà N.T.T.T (ở phường Tây Thạnh, TP.HCM) về việc bị một nhóm người ép trả lãi suất vượt quá quy định pháp luật trong quá trình tham gia các dây hụi trực tuyến.

Vào cuộc xác minh, công an xác định Phương và Hạnh chuyên tổ chức các dây hụi online trên ứng dụng Zalo. Nhóm này điều hành hàng loạt dây hụi ngày, tuần và tháng với sự tham gia của nhiều người từ khắp các tỉnh, thành. Mỗi dây hụi có từ 10 - 15 thành viên, số tiền góp dao động từ 600.000 đồng đến 100 triệu đồng.

Thủ đoạn của các đối tượng là chờ đến khi hụi viên gặp khó khăn tài chính, không có khả năng đóng hụi hoặc cần tiền đóng "hụi chết". Lúc này, Phương và đồng bọn sẽ chủ động tiếp cận, dẫn dắt hụi viên vay tiền để duy trì chân hụi. Thực chất, đây là cái bẫy "tín dụng đen" với lãi suất lên đến 1%/ngày (tương đương 365%/năm).

Kết quả điều tra xác định: Trần Thị Thùy Trang cho bà T. vay 13 lần, thu lợi bất chính khoảng 436 triệu đồng. Nguyễn Thị Hạnh cho bà T. vay 7 lần, thu lợi bất chính khoảng 891 triệu đồng. Nguyễn Thị Uyên Phương cho bà T. vay 11 lần, thu lợi bất chính hơn 138 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng phát hiện Phương còn thực hiện 37 giao dịch cho vay với lãi suất "cắt cổ" tương tự đối với bà N.H.A.N (ở thành phố Huế), thu lợi khoảng 150 triệu đồng. Tổng số tiền nhóm này trục lợi từ các nạn nhân lên đến hàng tỉ đồng.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của các bị can đã đủ yếu tố cấu thành tội "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" theo khoản 2 điều 201 bộ luật Hình sự.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cần đặc biệt thận trọng khi tham gia các hình thức hụi, họ, biêu, phường trên không gian mạng. Thực tế cho thấy, nhiều đối tượng đã biến tướng hình thức này để dụ dỗ, ép buộc người tham gia rơi vào vòng xoáy nợ nần không lối thoát.

Người dân tuyệt đối không vay tiền từ các cá nhân, hội nhóm hoạt động không rõ ràng trên mạng xã hội. Mọi hành vi tổ chức hụi biến tướng để trục lợi và cho vay lãi nặng sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật.