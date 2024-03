Công an TP.Thủ Đức cảnh báo chiêu trò lừa đảo gửi thông báo trúng thưởng tới tận nhà

Ngày 4.3, Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) đã phát thông báo cảnh giác chiêu trò lừa đảo mới của tội phạm. Theo đó, người dân bất ngờ được dịch vụ giao hàng gọi điện để giao bưu phẩm tại nhà. Khi người nhận mở bưu phẩm thì phát hiện bên trong có tờ thông báo trúng thưởng. Để nhận thưởng, người nhận phải quét mã QR có trên thông báo, dẫn vào đường link lạ để khai báo thông tin cá nhân.

Theo Công an TP.Thủ Đức, đây là hình thức lừa đảo mới xuất hiện, rất nguy hiểm. Để tránh bị lộ lọt thông tin cá nhân và nguy cơ bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, công an đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, không truy cập vào đường link sau khi thấy mã QR có trên thông báo. Phát hiện vụ việc, người dân nhanh chóng trình báo tới cơ quan công an gần nhất để phối hợp điều tra.

Để tránh bị lừa đảo, Công an TP.Thủ Đức khuyến cáo khi người dân nhận được điện thoại của người giao hàng cần hỏi rõ hàng đó là gì? Ai là người gửi? Gửi từ đâu? Người dân tuyệt đối không nhận bưu phẩm mà mình không đặt, không biết rõ nguồn gốc.

Liên quan đến hình thức lừa đảo này, chị H. (nhân viên văn phòng tại TP.Thủ Đức) cho biết, cách đây hơn 1 tuần chị cũng nhận được bưu phẩm không rõ nguồn gốc từ dịch vụ chuyển hàng. Khi mở ra thì phát hiện có 1 chai dầu gội đầu và thông báo chúc mừng trúng thưởng lên tới 30 triệu đồng.

Quá bất ngờ, chị H. cũng làm theo hướng dẫn, quét mã QR có trên thông báo để nhận thưởng. Sau khi quét mã QR thì dẫn vào đường link lạ, yêu cầu chị H. khai thông tin cá nhân.

Thấy có dấu hiệu bất thường nên chị H. dừng lại, không khai báo như hướng dẫn trên link lạ. "May mà tôi chợt nhận ra điều bất thường nên dừng lại, chứ khai báo thông tin như hướng dẫn thì không biết điều gì sẽ xảy ra", chị H. nói. Theo chị H., mọi người hay mua hàng online hết sức cảnh giác chiêu trò lừa đảo tinh vi này để tránh mất tài sản.