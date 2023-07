Công an triệu tập cặp vợ chồng liên quan vụ hành hung cô gái 19 tuổi

Bị hành hung vì xưng hô "hỗn"?

Liên quan vụ chị Đ.T.C.L. (19 tuổi, ngụ TX.Long Mỹ, Hậu Giang) bị 2 người hành hung, đánh dã man, ngày 6.7, BS.CK1 Nguyễn Hoàng Ninh (khoa Ngoại tổng hợp - Bệnh viện đa khoa tỉnh Hậu Giang) cho biết, nạn nhân nhập viện vào tối 4.7 trong tình trạng sưng nề vùng chẩm, vùng thái dương bên trái, sưng đau bàn tay trái. Các bác sĩ tiến hành xét nghiệm máu, chụp CT vùng đầu, chụp X-Quang bàn tay, truyền dịch và dùng thuốc giảm đau.

Hình ảnh vợ chồng K. và T. đánh Đ.T.C.L (mặc áo trắng) CHỤP MÀN HÌNH

Sau 2 ngày điều trị, sức khỏe của L. phục hồi đáng kể, khả năng tiếp xúc tốt nhưng còn ảnh hưởng của chấn thương phần mềm. Hiện, vùng mắt, vùng má, sau gáy của chị L. vẫn còn bầm, sưng đau. Bác sĩ cho biết, L. sẽ được tiếp tục theo dõi những triệu chứng về não, yếu liệt.

Mặc dù sức khỏe có phần cải thiện nhưng L. vẫn chưa hết ám ảnh khi nhớ lại cảnh bị đánh dã man vào tối 3.7. Chia sẻ về nguyên nhân, L. cho biết, 2 người hành hung mình là vợ chồng anh T. và chị K. (cùng ngụ TP.Vị Thanh). Trước đây, L. và hai vợ chồng này là bạn bè, nhưng giờ không còn thân thiết. Trong một lần nhắn tin với người bạn khác, L. gọi K. là "nó". Biết được chuyện chị L. gọi K. là "nó", K. bức xúc vì cho rằng L. nhỏ tuổi hơn mà xưng hô như vậy là hỗn.

Hơn 21 giờ ngày 3.7, vợ chồng K. hẹn gặp L. tại một tuyến đường ở P.4, TP.Vị Thanh để nói chuyện và L. cũng nhắn tin xin lỗi K. về cách xưng hô nêu trên. Tuy nhiên, khi hai bên gặp nhau nói chuyện được vài câu thì T. xông vào túm cổ áo L., liên tục vung nắm đấm vào vùng đầu của cô. Sau đó, K. tiếp tay chồng đánh L. bằng nón bảo hiểm.

"Trong lúc bị đánh, tôi cũng không quen ai để kêu cứu. Tôi cũng nói xin lỗi nhiều lần nhưng họ vẫn không chịu buông", L. kể lại.

Công an mời làm việc hai vợ chồng đánh cô gái

Theo L., lúc cô bị đánh còn có sự chứng kiến của 2 người khác. Trong đó, cô gái dùng điện thoại quay lại cảnh L. bị hành hung, chàng trai thờ ơ đứng xem sự việc. Sau khi hành hung, cả 4 người chạy xe đi. Đoạn clip đăng lên mạng xã hội dài 46 giây nhưng thực tế thời gian L. bị hành hung dài hơn nhiều.

Chia sẻ với PV Thanh Niên, bà N.T.N (62 tuổi, ngoại của L.) cho biết từ nhỏ, L. sống với bà. Cha mẹ L. đi làm thuê ở Bình Dương, lâu lâu mới về một lần. "Nếu chỉ có cô gái kia đánh thì tôi không buồn lắm. Đằng này, cậu kia cao lớn, cháu tôi hoảng quá xin lỗi rồi mà vẫn tiếp tục bị đánh hoài. Tôi mong chính quyền sớm vào cuộc để đòi lại công bằng cho cháu tôi", bà N. bức xúc nói.

Hiện, Công an TP.Vị Thanh đã triệu tập T. và K. để xác minh, làm rõ vụ việc; đồng thời chờ kết quả giám định của L. để xử lý theo quy định của pháp luật.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 5.7, mạng xã hội đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh một đôi nam nữ đánh dã man một cô gái trên đường, thuộc P.4,TP.Vị Thanh, Hậu Giang. Theo đoạn clip, người đàn ông túm cổ áo cô gái, tay phải đấm mạnh vào mặt cô này và nói "không biết trên biết dưới".

Cô gái cúi đầu chịu trận và nói "đã xin lỗi" liền bị một phụ nữ cầm nón bảo hiểm xông vào đánh tiếp. Mặc dù cô gái không kháng cự nhưng 2 người này vẫn dùng tay, nón bảo hiểm đánh vào vùng đầu của cô.

Sau khi đoạn clip cô gái bị hành hung dã man xuất hiện trên mạng xã hội, chiều 5.7, bà Đinh Thị Hồng Nho, Trưởng công an P.4, TP.Vị Thanh, xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn P.4. Đồng thời cho biết Công an P.4 đang phối hợp Công an TP.Vị Thanh xác minh, làm rõ.