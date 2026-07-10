Công an vào cuộc, người tung tin 'tiêu cực điểm thi' ở Phú Thọ xin lỗi

Tối 10.7, trang Facebook Sở GD-ĐT Phú Thọ cho biết, đơn vị này đã hoàn thành báo cáo Bộ GD-ĐT về việc rà soát kết quả thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Dữ liệu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Phú Thọ NGUỒN: SỞ GD-ĐT PHÚ THỌ

Theo đó, toàn tỉnh có 492 điểm 10. Môn thi có nhiều điểm 10 nhất là môn lịch sử với 237 em, phân bổ ở hơn 60 điểm thi, trung bình 0,166 điểm 10/phòng thi.

Tiếp đến là môn toán có 194 thí sinh đạt điểm 10, phân bổ ở hơn 40 điểm thi, trung bình 0,096 điểm 10/phòng thi.

Một số điểm thi có nhiều điểm 10 môn toán nhất gồm Trường THPT chuyên Hùng Vương (14), Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc (12), Trường THPT Yên Lạc (9), Trường THPT Thanh Ba và Trường THPT Lê Xoay (cùng 7)…

Kết quả rà soát, xác minh cho thấy không có dải số báo danh nào, không có phòng thi nào có nhiều điểm cao bất thường.

Phòng thi có nhiều điểm 10 nhất là phòng thi số 00315 tại điểm thi Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc có 6 điểm 10 môn toán. Cả 6 học sinh đạt điểm 10 đều là học sinh các lớp chuyên toán, chuyên vật lý, chuyên tin học.

Liên quan đến một tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin cho rằng có dấu hiệu tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Trường THPT Cao Phong, lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Phú Thọ chính thức bác bỏ thông tin này.

Qua kiểm tra, sở xác định thông tin trên là không có thật. Nhà trường đã báo cáo và công an đã vào cuộc, làm việc với người đăng tin.

Đến chiều cùng ngày, chủ tài khoản mạng xã hội nói trên đã chủ động gỡ bài và đăng bài xin lỗi công khai tới cộng đồng mạng, thầy cô cũng như bạn học.

Người này thừa nhận thông tin mình đăng tải là sai sự thật, hoàn toàn do tâm lý chủ quan và phỏng đoán cá nhân.