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    Công an vào cuộc vụ bé gái 1 tuổi tử vong ở Gia Lai

    Trần Hiếu
    Trần Hiếu
    Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang xác minh nguyên nhân khiến cháu P.H.H (1 tuổi, ở xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) bị thương nặng tại một cơ sở giữ trẻ tư nhân. Bé gái đã tử vong sau gần 1 tuần điều trị.

    Ngày 5.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang thu thập chứng cứ, làm việc với các bên liên quan để làm rõ nguyên nhân bé gái tử vong.

    Theo thông tin từ gia đình, khoảng 9 giờ ngày 27.10, chị Phan Thị Viên đưa con gái là cháu H. đến gửi tại cơ sở giữ trẻ tư nhân ở đường Lê Quý Đôn, xã Đăk Đoa. Khoảng một giờ sau, giáo viên gọi điện báo gia đình đến đón cháu để đưa đi cấp cứu.

    Tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Gia Lai, các bác sĩ chẩn đoán cháu bị hôn mê, xuất huyết não. Trong quá trình điều trị, tình trạng của cháu không cải thiện, máu trong não không tan, não bị chèn ép. Đến tối 4.11, bé gái tử vong.

    Bé gái 1 tuổi tử vong sau khi bị thương tại nhà trẻ tư nhân - Ảnh 1.

    Cháu P.H.H tử vong sau khi bị thương ở cơ sở giữ trẻ tư nhân tại xã Đăk Đoa

    ẢNH: CTV

    Theo người nhà cháu H. sau sự việc, họ đã đến gặp các giáo viên tại cơ sở để hỏi rõ. Phía giáo viên cho biết cháu bị ngã từ võng xuống nền nhà. Tuy nhiên, gia đình không đồng tình với lý giải này.

    Gia đình cho rằng khoảng cách từ võng xuống mặt đất chỉ khoảng 15 cm, khó có thể gây chấn thương nghiêm trọng như vậy.

    Hiện cơ quan điều tra đang thu thập chứng cứ để xác định nguyên nhân chính xác dẫn đến việc cháu bé bị thương và tử vong, cũng như trách nhiệm của các cá nhân liên quan.

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