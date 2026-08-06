Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Công an vào cuộc vụ người đàn ông bị đạp ngã xuống đường ở Đắk Lắk

Hữu Tú
Hữu Tú
Công an tỉnh Đắk Lắk đã làm việc với người liên quan trong vụ người đàn ông đi xe máy bị đạp ngã xuống đường gây xôn xao dư luận.

Ngày 6.8, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết Công an xã Krông Pắk (Đắk Lắk) đã mời những người có liên quan đến làm việc về vụ người đàn ông đi xe máy bị đạp ngã xuống đường.

Theo cơ quan công an, khoảng 15 giờ ngày 3.8, Đào Minh Thuận (36 tuổi, ở xã Krông Pắk) đang ngồi tại quán nước của bà L. (39 tuổi, bạn gái của Thuận) trước hoa viên xã Krông Pắk.

Lúc này, ông N.K (47 tuổi, ở xã Krông Pắk) là chồng cũ của bà L., chạy xe máy đến quán. Tại đây, ông K. được cho là đã có lời lẽ chửi bới, lăng mạ vợ cũ.

Vụ người đàn ông bị đạp ngã xuống đường: Công an mời người liên quan làm việc- Ảnh 1.

Người đàn ông đi xe máy bị đạp ngã xuống đường ở Đắk Lắk

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Thấy Thuận nhìn mình, ông K. tiếp tục quay sang mắng chửi rồi lên xe rời đi. Sau đó, Thuận nảy sinh bực tức, điều khiển xe máy đuổi theo ông K.

Khi đến tuyến tỉnh lộ 9, Thuận áp sát xe của ông K. rồi đạp vào lưng khiến ông K. cùng xe máy ngã văng xuống đường.

Chưa dừng lại, Thuận dừng xe và tiếp tục đạp vào lưng ông K. Sau đó, hai bên xảy ra cãi vã, người dân đến can ngăn nên Thuận rời khỏi hiện trường. Ông K. được người dân đưa đến Trung tâm y tế Krông Pắk cấp cứu.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Krông Pắk đã khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Làm việc với cơ quan công an, bước đầu Thuận khai nhận do mâu thuẫn liên quan đến chuyện tình cảm nên đã đuổi theo, đạp ngã xe máy và gây thương tích đối với ông K..

Vụ việc được camera an ninh ghi lại, clip nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội khiến dư luận bức xúc về hành vi trên.

Tin liên quan

Công an thụ lý vụ người đàn ông đi xe máy bị đạp ngã xuống đường

Công an thụ lý vụ người đàn ông đi xe máy bị đạp ngã xuống đường

Công an xã Krông Pắk (Đắk Lắk) đã khám nghiệm hiện trường để xử lý vụ người đàn ông mặc áo đen đạp mạnh khiến một người đi xe máy cùng chiều ngã xuống đường.

Khám phá thêm chủ đề

mâu thuẫn tình cảm xã Krông Pắk Đắk Lắk đạp ngã xe máy Công an tỉnh Đắk Lắk

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận