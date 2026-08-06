Công an vào cuộc vụ người đàn ông bị đạp ngã xuống đường ở Đắk Lắk

Ngày 6.8, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết Công an xã Krông Pắk (Đắk Lắk) đã mời những người có liên quan đến làm việc về vụ người đàn ông đi xe máy bị đạp ngã xuống đường.

Theo cơ quan công an, khoảng 15 giờ ngày 3.8, Đào Minh Thuận (36 tuổi, ở xã Krông Pắk) đang ngồi tại quán nước của bà L. (39 tuổi, bạn gái của Thuận) trước hoa viên xã Krông Pắk.

Lúc này, ông N.K (47 tuổi, ở xã Krông Pắk) là chồng cũ của bà L., chạy xe máy đến quán. Tại đây, ông K. được cho là đã có lời lẽ chửi bới, lăng mạ vợ cũ.

Người đàn ông đi xe máy bị đạp ngã xuống đường ở Đắk Lắk ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Thấy Thuận nhìn mình, ông K. tiếp tục quay sang mắng chửi rồi lên xe rời đi. Sau đó, Thuận nảy sinh bực tức, điều khiển xe máy đuổi theo ông K.

Khi đến tuyến tỉnh lộ 9, Thuận áp sát xe của ông K. rồi đạp vào lưng khiến ông K. cùng xe máy ngã văng xuống đường.

Chưa dừng lại, Thuận dừng xe và tiếp tục đạp vào lưng ông K. Sau đó, hai bên xảy ra cãi vã, người dân đến can ngăn nên Thuận rời khỏi hiện trường. Ông K. được người dân đưa đến Trung tâm y tế Krông Pắk cấp cứu.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Krông Pắk đã khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Làm việc với cơ quan công an, bước đầu Thuận khai nhận do mâu thuẫn liên quan đến chuyện tình cảm nên đã đuổi theo, đạp ngã xe máy và gây thương tích đối với ông K..

Vụ việc được camera an ninh ghi lại, clip nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội khiến dư luận bức xúc về hành vi trên.