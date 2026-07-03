Công an vào cuộc xác minh vụ bọt trắng nổi như tuyết trên sông Kỳ Cùng

Chiều tối 3.7, thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị này đang khẩn trương vào cuộc xác minh vụ việc nhiều mảng bọt trắng xuất hiện tại cửa xả ra sông Kỳ Cùng.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện tại cửa xả tràn khu vực ngã ba đường Phai Vệ - Nguyễn Du, P.Đông Kinh, xuất hiện lượng lớn bọt trắng chảy xuống sông Kỳ Cùng. Các mảng bọt lan rộng trên mặt nước, có dấu hiệu ảnh hưởng đến môi trường.

Ngay sau khi nắm thông tin, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị phối hợp kiểm tra, xác minh nguồn phát sinh để xử lý theo quy định.

Bọt trắng nổi dày trên sông Kỳ Cùng ẢNH: CÔNG AN LẠNG SƠN

Qua truy vết, tổ công tác xác định nguồn phát sinh bọt trắng xuất phát từ khu vực cống thoát nước phía sau số nhà 11 - 13 đường Mỹ Sơn, khối 9, P.Đông Kinh.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện bà Đào Thị Lương (37 tuổi, ngụ tại P.Đông Kinh); bà Nguyễn Thị Mơ (52 tuổi), và bà Nguyễn Thị Liễu (57 tuổi, cùng ngụ tại P.Lương Văn Tri), đang dọn dẹp tầng 1 căn nhà.

Kiểm tra khu vực này, tổ công tác ghi nhận trên nền nhà có nhiều dung dịch màu xanh. Khi tiếp xúc với nước, dung dịch tạo bọt trắng và chảy vào hệ thống thoát nước. Tại hiện trường còn có 4 can nhựa chứa dung dịch, gồm 2 can loại 10 lít không ghi nhãn, 1 can loại 20 lít chứa dung dịch màu xanh và 1 can loại 10 lít dán nhãn "Chất tạo bọt đa năng nano cô đặc".

Tổ công tác làm việc với những người liên quan để xác minh vụ việc ẢNH: CÔNG AN LẠNG SƠN

Làm việc với cơ quan chức năng, bà Lương cho biết vừa thuê lại căn nhà trên từ đầu tháng 7.2026 và thuê bà Mơ, bà Liễu đến dọn dẹp. Trong quá trình vệ sinh, bà Mơ vô ý làm đổ một can chứa dung dịch màu xanh xuống nền nhà. Sau đó, những người có mặt đã dùng nước rửa, khiến lượng dung dịch này chảy xuống hệ thống thoát nước chung.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, trước đây căn nhà số 11 - 13 đường Mỹ Sơn là trụ sở của Công ty CP IQ Việt - Pháp, hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng các loại chất tẩy rửa. Doanh nghiệp này đã ngừng hoạt động từ năm 2024. Sau khi công ty dừng hoạt động, một số hóa chất vẫn được lưu giữ tại trụ sở.

Các can chứa dung dịch được lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ tại hiện trường để phục vụ công tác xác minh ẢNH: CÔNG AN LẠNG SƠN

Ngày 2.7, bà Lương thuê lại căn nhà để ở và thuê người đến dọn dẹp. Trong quá trình này, một can dung dịch bị đổ ra nền nhà, sau đó được dùng nước xả xuống hệ thống thoát nước. Theo xác minh ban đầu, can dung dịch bị đổ là chất tạo bọt đa năng nano cô đặc.

Để phục vụ công tác xác minh, Trung tâm Tài nguyên và Môi trường đã lấy mẫu nước tại vị trí cống thoát nước phía sau căn nhà để phân tích. Tổ công tác cũng lập biên bản sự việc, làm việc với những người liên quan và thu giữ 4 can dung dịch tại hiện trường.

Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết sẽ tiếp tục phối hợp UBND P.Đông Kinh và các cơ quan chức năng làm rõ vụ việc trên cơ sở kết quả phân tích mẫu nước cùng các tài liệu, chứng cứ thu thập được. Nếu phát hiện vi phạm, cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.