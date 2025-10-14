Bộ trưởng Bộ Công an vừa ký ban hành Quyết định số 8258 về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an.

Công an xã sẽ cấp giấy thông hành vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc cho cán bộ, công chức làm việc tại các cơ quan nhà nước có trụ sở đóng tại đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh của Việt Nam tiếp giáp đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc (ảnh minh họa) ẢNH: T.N

Công bố kèm theo quyết định là 2 thủ tục hành chính mới; 9 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và 1 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an.

Theo đó, 2 thủ tục hành chính mới sẽ do công an xã thực hiện, gồm: xác nhận, cung cấp thông tin liên quan đến xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam; cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc cho cán bộ, công chức làm việc tại các cơ quan nhà nước có trụ sở đóng tại đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh của Việt Nam tiếp giáp đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

Sửa đổi, bổ sung 9 thủ tục hành chính do Cục Quản lý xuất nhập cảnh thực hiện, gồm: xác nhận, cung cấp thông tin liên quan đến xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam (cấp T.Ư); cấp mới và cấp lại giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam (cấp T.Ư); xác nhận, cung cấp thông tin liên quan đến xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam (cấp tỉnh); cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam - Lào cho công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú ở tỉnh có chung đường biên giới với Lào (cấp tỉnh).

Cùng đó là cấp mới và cấp lại giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam (cấp tỉnh); cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới cho công dân Việt Nam thường trú tại các xã, phường, thị trấn tiếp giáp đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc (cấp xã); cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam - Lào cho công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú ở tỉnh có chung đường biên giới với Lào (cấp xã).

Đồng thời, bãi bỏ 1 thủ tục hành chính về cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam - Lào cho công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú ở tỉnh có chung đường biên giới với Lào (cấp tỉnh) do công an cấp huyện thực hiện.