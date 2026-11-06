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    Công an xác minh clip người phụ nữ lớn tuổi bị sàm sỡ ở Hà Nội

    Trần Cường
    Trần Cường
    Công an P.Kim Liên (Hà Nội) đang xác minh đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông mặc trang phục xe ôm có hành vi sàm sỡ người phụ nữ lớn tuổi gần Bệnh viện Bạch Mai.

    Trưa 6.11, chỉ huy Công an P.Kim Liên (Hà Nội) cho biết đơn vị đã nắm thông tin và đang vào cuộc xác minh vụ việc người phụ nữ lớn tuổi có dấu hiệu bị sàm sỡ ở khu vực gần Bệnh viện Bạch Mai.

    Trong sáng cùng ngày, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh người đàn ông mặc trang phục xe ôm có hành vi nghi là sàm sỡ một phụ nữ. 

    Công an xác minh clip người phụ nữ lớn tuổi bị sàm sỡ ở Hà Nội- Ảnh 1.

    Người đàn ông mặc áo xe ôm có hành vi sàm sỡ người phụ nữ lớn tuổi

    ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

    Người đăng tải cho hay, sự việc diễn ra vào chiều 5.11 trên đường Giải Phóng, đoạn trước cổng số 1 Bệnh viện Bạch Mai. Khu vực này giáp ranh P.Kim Liên với P.Bạch Mai (Hà Nội).

    Theo nội dung video được chia sẻ, người đàn ông mặc trang phục xe ôm đã có những hành động nghi ngờ quấy rối, sàm sỡ người phụ nữ lớn tuổi. Thời điểm xảy ra sự việc có một số người mặc trang phục xe ôm khác đứng gần đó nhưng không can ngăn.

    Người chia sẻ đoạn video cho rằng bản thân đi một mình, sợ không an toàn nên không dám can thiệp. Người này chọn cách chia sẻ lên mạng xã hội để mong cơ quan chức năng vào cuộc xử lý.

    Bài đăng sau đó được lan truyền, thu hút dư luận. Nhiều người bức xúc, lên án hành vi và đề nghị xử lý nghiêm người đàn ông có hành động thô tục trong đoạn video.

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