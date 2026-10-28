Công bố 10 công ty thành viên đầu tiên của Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM

Trong khuôn khổ phiên toàn thể lãnh đạo cấp cao của Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026, Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC) công bố 10 công ty holding là những thành viên đầu tiên. Phiên công bố hôm nay đánh dấu một bước tiến trong quá trình vận hành thực tiễn của VIFC-HCMC, qua đó, trung tâm từng bước hình thành hệ sinh thái để triển khai sản phẩm, thu hút dòng vốn quốc tế và phục vụ nền kinh tế thực. Đồng thời, sự kiện ghi nhận sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp vào quá trình hình thành và phát triển trung tâm.

Công bố 10 công ty thành viên đầu tiên Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

10 công ty holding đầu tiên tham gia VIFC-HCMC, gồm: Công ty TNHH EQuest Capital; Công ty TNHH Sơn Kim Capital IFC; Công ty TNHH VinaCapital International Partners; Công ty TNHH Sài Gòn Marina IFC; Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hàng hải Gemadept Holdings; Công ty TNHH Một thành viên Rovela Pay; Công ty TNHH REE Energy Finance, Công ty cổ phần Sở giao dịch hàng hóa IFC Việt Nam; Công ty TNHH AG&P Holding Việt Nam và Công ty TNHH Quản lý Tài sản Keppel (Việt Nam).



10 công ty holding được công bố trong đợt này có định hướng đầu tư và phát triển dự án trong các lĩnh vực giáo dục, hạ tầng, hàng hải, logistics, năng lượng, công nghệ tài chính, giải pháp thanh toán và hạ tầng giao dịch hàng hóa với tổng vốn điều lệ đăng ký và cam kết góp 33,63 triệu USD; tổng quy mô vốn dự kiến huy động và đầu tư đến năm 2027 khoảng 2,7 tỉ USD.

Một số cam kết huy động vốn và đầu tư quy mô lớn tiêu biểu gồm: Công ty TNHH Sài Gòn Marina IFC cam kết huy động khoảng 816 triệu USD để phát triển hạ tầng công nghệ và hạ tầng vật lý phục vụ hệ sinh thái VIFC-HCMC; Công ty TNHH AG&P Holding Việt Nam cam kết huy động và đầu tư khoảng 425 triệu USD vào chuỗi giá trị khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), điện và trung tâm dữ liệu giai đoạn 2026-2027, từ 750 triệu USD- 1 tỉ USD giai đoạn 2027-2030; Công ty TNHH EQuest Capital cam kết huy động khoảng 325 triệu USD thông qua thỏa thuận hợp tác với Ngân hàng Standard Chartered - Chi nhánh New York, nhằm phát triển hạ tầng giáo dục tại Việt Nam, trọng tâm là Khu đô thị Đại học Tây Nam TP.HCM; Công ty TNHH Sơn Kim Capital IFC cam kết huy động khoảng 275 triệu USD đầu tư phát triển hạ tầng trong VIFC-HCMC; và Công ty TNHH REE Energy Finance cam kết huy động khoảng 200 triệu USD đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo. Bên cạnh đó, Keppel đang nghiên cứu khả năng hình thành các nền tảng đồng đầu tư với đối tác toàn cầu, với mức huy động tới 1 tỉ USD, chủ yếu từ nguồn vốn bên thứ ba, nhằm khai thác các cơ hội đầu tư trong lĩnh vực hạ tầng, bất động sản, thương mại và dịch vụ bên trong VIFC-HCMC.

Các kế hoạch và cam kết này cho thấy bước chuyển từ hình thành hệ sinh thái thành viên sang kết nối nguồn vốn với các dự án cụ thể, góp phần thúc đẩy hoạt động đầu tư, phát triển hạ tầng và phục vụ nền kinh tế thực thông qua VIFC-HCMC. Sau khi công nhận 10 công ty holding đầu tiên, VIFC-HCMC đang tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý và quy trình cấp phép nhằm mở rộng hệ sinh thái sang các định chế tài chính chuyên sâu, trước mắt tập trung vào lĩnh vực quỹ đầu tư và quản lý tài sản.

Theo định hướng đang được xây dựng, cơ chế cấp phép đối với công ty quản lý tài sản dự kiến được thiết kế theo ba cấp độ, bao gồm: tư vấn đầu tư và quản lý danh mục đầu tư; quản lý quỹ đầu tư riêng lẻ và quỹ đầu tư chuyên nghiệp; quản lý quỹ đầu tư đại chúng. Cơ chế này tham khảo kinh nghiệm từ các trung tâm tài chính quốc tế như Singapore, Dubai và Hồng Kông, hướng đến xây dựng quy trình cấp phép phù hợp với tính chất, quy mô và mức độ phức tạp của từng loại hình hoạt động.

VIFC-HCMC dự kiến hoàn thiện và ban hành các quy trình, quy chế liên quan đến việc tiếp nhận quỹ đầu tư trong tháng 11.2026. Đối với ngân hàng, công ty chứng khoán và các hoạt động kinh doanh có điều kiện khác, việc tiếp nhận hồ sơ và xem xét cấp phép sẽ được triển khai theo lộ trình khi các quy định tương ứng được ban hành.