Chiều 24.4, tại Bệnh viện Quân y 175, Báo Tuổi Trẻ phối hợp với Văn phòng Bộ Y tế tổ chức họp báo công bố chương trình "Vì một Việt Nam khỏe mạnh". Chương trình với thông điệp "người dân khỏe mạnh là nền tảng của một quốc gia thịnh vượng", kỳ vọng nâng cao nhận thức cộng đồng, thúc đẩy chăm sóc sức khỏe theo vòng đời và góp phần xây dựng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe bền vững.

Mở đầu họp báo, ông Trần Xuân Toàn, Phó tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ, nhấn mạnh chương trình được xây dựng dựa trên ba trụ cột chính.

Thứ nhất là nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, thông qua các nội dung truyền thông trên nhiều nền tảng. Mục tiêu giúp người dân hiểu rằng giữ gìn sức khỏe là một lựa chọn hằng ngày, không chỉ là phản ứng khi đã mắc bệnh.

Thứ hai là kết nối hệ sinh thái y tế, đưa dịch vụ y tế đến gần người dân hơn với sự đồng hành của Bộ Y tế và Sở Y tế TP.HCM. Góp phần hiện thực hóa mục tiêu mỗi người dân được quản lý, chăm sóc sức khỏe liên tục và toàn diện.

Thứ ba là tạo lập các nền tảng tương tác và lan tỏa cộng đồng, khuyến khích sự tham gia rộng rãi của người dân trong các hoạt động chăm sóc sức khỏe chủ động.

Ông Trần Xuân Toàn, Phó tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ phát biểu tại cuộc họp báo ẢNH: BTC

Trong năm 2026, chương trình sẽ triển khai chuỗi hoạt động, gồm: chuyên trang "cẩm nang sống khỏe"; các hội thảo, podcast, talkshow chuyên đề; minigame tương tác cộng đồng; sự kiện "10.000 bước chân - thay đổi cuộc sống"; và hoạt động "chuyến xe sức khỏe".

"Đây không chỉ là một chương trình truyền thông, mà là nỗ lực thúc đẩy tư duy mới về sức khỏe quốc gia - phù hợp định hướng Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về chăm sóc sức khỏe nhân dân, chuyển từ chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe toàn diện, lấy người dân làm trung tâm", ông Trần Xuân Toàn cho biết.

Bắt đầu chương trình "Vì một Việt Nam khỏe mạnh" ẢNH: BTC

Phát biểu tại họp báo, GS-TS Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, nhấn mạnh chương trình có ý nghĩa quan trọng khi thúc đẩy chuyển đổi cách tiếp cận chăm sóc sức khỏe, từ tập trung khám chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, bảo vệ và nâng cao sức khỏe toàn diện theo vòng đời.

Theo ông, thay vì chờ đến khi người dân mắc bệnh mới can thiệp, cần giữ cho người dân khỏe mạnh ngay từ đầu, phát hiện sớm nguy cơ, can thiệp kịp thời và quản lý sức khỏe liên tục. Mục tiêu không chỉ là điều trị hiệu quả mà còn ngăn ngừa bệnh tật, giúp người dân sống khỏe, sống lâu và có chất lượng hơn.

Ông cho biết ban cố vấn sẽ tham gia định hướng nội dung truyền thông sức khỏe theo hướng khoa học, có kiểm chứng, phù hợp thực tiễn; đồng thời làm cầu nối giữa chuyên môn và truyền thông để người dân dễ hiểu, dễ áp dụng vào thực tế.

Ông kỳ vọng chương trình "Vì một Việt Nam khỏe mạnh" sẽ trở thành kênh thông tin tin cậy, giúp người dân hiểu đúng, hành động đúng và chủ động hơn trong chăm sóc sức khỏe.

Sau cuộc họp báo đã diễn ra hội thảo "Kinh tế bạc thúc đẩy hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe". Đây cũng là hoạt động mở đầu cho dự án "Vì một Việt Nam khỏe mạnh".