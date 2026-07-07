Công bố điểm thi lớp 6 Trường Trần Đại Nghĩa, bạn đọc xem tại đây

Sở GD-ĐT TP.HCM vừa công bố điểm bài khảo sát đánh giá năng lực lớp 6 Trần Đại Nghĩa năm học 2025-2026 của 4.851 thí sinh.

Hội đồng tuyển sinh lớp 6 của 4 trường THCS Trần Quốc Toản (P.Bình Trưng), Bình Thọ (P.Thủ Đức), Hoa Lư (P.Tăng Nhơn Phú), Nguyễn An Ninh (P.Tam Thắng) cũng công bố kết quả bài khảo sát của khoảng 4.000 thí sinh tham dự kỳ thi.

Thí sinh có thể tra cứu điểm bài khảo sát lớp 6 Trần Đại Nghĩa và 4 trường THCS nói trên theo các cách sau:

Thí sinh sử dụng mã định danh tra cứu điểm khảo sát lớp 6 Trần Đại Nghĩa tại hệ thống tra cứu điểm thi của Sở GD-ĐT TP.HCM tại địa chỉ: https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn/

Ngoài ra, thí sinh có thể tra cứu điểm thi trên Báo Thanh Niên tại địa chỉ: https://thanhnien.vn/giao-duc/tra-cuu-diem-lop-6.htm

Báo Thanh Niên cập nhật điểm khảo sát lớp 6 Trần Đại Nghĩa và 4 trường THCS tổ chức khảo sát vào ngày 1.7 ẢNH: BẢO CHÂU

Nếu có nhu cầu phúc khảo bài khảo sát, phụ huynh học sinh nộp đơn tại trường từ hôm nay cho đến chậm nhất 16 giờ 30 ngày 9.7. dự kiến công bố kết quả phúc khảo vào ngày 13.7.

Học sinh trúng tuyển lớp 6 Trần Đại Nghĩa nộp hồ sơ nhập học từ ngày 8.7 đến trước 16 giờ 30 ngày 14.7. Sau khi kết thúc thời gian quy định, học sinh không nộp hồ sơ nhập học, trường sẽ xóa tên trong danh sách trúng tuyển.

Những học sinh không trúng tuyển lớp 6 Trần Đại Nghĩa và 4 trường THCS trên vẫn được phân bổ chỗ học lớp 6 theo quy định các trường THCS đại trà tại nơi ở thực tế.



